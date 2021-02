06:02 Uhr

Apotheken-Notdienst: Zusatzdienst im Raum Aichach am Wochenende fällt weg

Der nächtliche Apotheken-Notdienst bleibt erhalten. In Aichach und Kühbach fallen aber die Zusatzdienste weg, wenn eine Apotheke in Schrobenhausen dran ist.

Von Claudia Bammer

Wer am Wochenende nach Geschäftsschluss dringend etwas aus der Apotheke braucht, muss künftig manches Mal weitere Wege in Kauf nehmen. Wenn eine Apotheke in Schrobenhausen Notdienst hat, hatte bisher zusätzlich eine Apotheke in Aichach oder Kühbach ein paar Stunden geöffnet. Dieser Zusatzdienst ist zum Jahresbeginn weggefallen. Das bestätigt die Bayerische Landesapothekerkammer auf Anfrage unserer Redaktion. Der klassische nächtliche Notdienst bleibt erhalten.

Alle Apotheken sind in sogenannte Notdienstkreise eingeteilt. Sie wechseln sich bei den Notdiensten ab. Die Apotheken in Aichach bilden einen solchen Kreis zusammen mit denen in Kühbach und Pöttmes sowie Schrobenhausen und Ehekirchen aus dem Nachbarlandkreis Neuburg-Schrobenhausen. Hatte eine Apotheke in Schrobenhausen nächtlichen Notdienst, dann hatte bisher zusätzlich in Aichach eine Apotheke samstags von 17 bis 19 Uhr sowie sonntags von 10 bis 12.30 und 17 bis 19 Uhr geöffnet, um den Kunden längere Anfahrtswege zu ersparen. Bis vor einigen Jahren gab es einen solchen Zusatzdienst auch während der Woche von 18 bis 20.30 Uhr. Seit Februar 2017 ist er eingestellt.

Raum Aichach: Kein Zusatzdienst wegen weniger Apotheken im

Die Bayerische Landesapothekenkammer begründet die aktuelle Streichung des Zusatzdienstes am Wochenende mit einer Umstrukturierung des Dienstkreises wegen Apothekenschließung. 2014 hatte es noch 17 Apotheken in dem Bereich gegeben, 2017 waren es 16, aktuell gibt es noch 15 Apotheken in dem Notdienstkreis. Der Zusatzdienst sei zudem kaum in Anspruch genommen worden, teilt die Pressestelle der Bayerischen Landesapothekenkammer mit. Beschwerden seien wegen des Wegfalls bei der Kammer bislang nicht eingegangen.

Fehlender Apotheken-Zusatzdienst: Affing und Aindling nicht betroffen

Die Apotheken in Affing und Aindling gehören zu einem anderen Notdienstkreis mit Adelsried, Altenmünster, Biberbach, Buttenwiesen, Diedorf, Dinkelscherben, Fischach, Gablingen, Gessertshausen, Langenneufnach, Langweid, Meitingen, Nordendorf, Thierhaupten, Welden, Wertingen und Zusmarshausen. Dort gibt es nach Auskunft der BLAK derzeit keine Änderung.

