vor 34 Min.

Nach Weihnachten: Unfall, Einbruch und Körperverletzung

Ganz offenbar sind nicht alle zwischen den Jahren entspannt und besinnlich gestimmt. So berichtet die Polizei von Unfällen, Einbrüchen und einer Körperverletzung am Wochenende. (Symbolfoto)

In Wiesenbach flieht ein Unfallfahrer. Ein 21-Jähriger liegt in Wiesenbach am Boden und wird noch getreten und eine Frau überschlägt sich bei Langenmosen.

Ganz offenbar sind nicht alle zwischen den Jahren entspannt und besinnlich gestimmt. So berichtet die Polizei von Unfällen, Einbrüchen und einer Körperverletzung am Wochenende. Eine Unfallflucht wird aus Wiesenbach (Pöttmes) gemeldet. Hier hat ein unbekannter Autofahrer in der Zeit von Freitag, 16.20 Uhr, bis Samstag, 12 Uhr, Am Weiher einen geparkten, weißen VW Polo angefahren und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei kümmerte sich der Autofahrer nicht um den Schaden, der auf etwa 2000 Euro geschätzt wird. Der Polo wurde an der Fahrertür beschädigt. Unter der Telefonnummer 08251/ 89890 bittet die Polizei Aichach um Zeugenhinweise.

Auf der Staatsstraße 2050 bei Langenmosen hat sich Polizeiangaben zufolge eine Frau aus Ehekirchen gegen 21.20 Uhr mit ihrem Wagen überschlagen. Sie war in Richtung Schrobenhausen unterwegs, als sie kurz vor dem Wald auf glatter Straße die Kontrolle über ihr Auto verlor. Es kam nach links von der Straße ab und überschlug sich auf dem angrenzenden Feld. Die Fahrerin wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden, er musste vom Abschleppdienst geborgen werden.

Eine böse Überraschung erlebte ein 21-Jähriger in der Lenbachstraße in Schrobenhausen am Sonntagmorgen gegen 2.45 Uhr. Er war mit seiner 20-Jahre alten Freundin auf dem nach Hause, als eine Gruppe acht junger Erwachsener vorbeikam. Aus bislang unbekannten Gründen wurde der 21-Jährige von einer Person aus der Gruppe von hinten geschubst oder geschlagen, wodurch er zu Boden ging. Als er am Boden lag, wurde er mit dem Fuß getreten. Die Freundin wurde nicht angegangen. Danach entfernte sich die Gruppe in Richtung Regensburger Straße, so die Polizei. Durch den Sturz zog sich der 21-Jährige eine stark blutende Kopfplatzwunde zu. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Bei der Gruppe soll es sich um acht 20- bis 30-Jährige gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 08252/89750 bei der Polizei in Schrobenhausen zu melden. In Kissing ist Samstagmittag ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei fuhr er hinter einem weiteren Radler in der Fichtenstraße, den er gerade überholen wollte. Der Vordermann wollte jedoch nach links abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der überholende Radfahrer stürzte und verletzte sich am Kopf. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter Telefon 0821/323-1710. (kabe)

