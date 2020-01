Nur noch Josef Ruisinger aus Baar fehlen Unterschriften

Plus Alle neuen Wahlvorschläge im nördlichen Landkreis Aichach-Friedberg haben mittlerweile genügend Unterstützerunterschriften beisammen - mit einer Ausnahme.

Nur Bürgermeisterkandidat Josef Ruisinger aus Baar fehlen noch Unterstützungsunterschriften, damit er bei der Kommunalwahl am 15. März antreten kann. Alle anderen neuen Wahlvorschläge im nördlichen Teil des Landkreises sind inzwischen durch.In Inchenhofen, Todtenweis und Schiltberg sind die Hürden schon seit Tagen und Wochen übersprungen. Mittwochmittag hat die Liste „Gemeinsames Affing“ die 120 Unterschriften erreicht und in Kühbach haben Stefan Schneider und seine neue Gruppierung die Unterstützer in kurzer Zeit zusammenbekommen. In Baar sind drei von vier Vorschlägen am Ziel und aus Dasing meldet die Junge Union Vollzug.

Frist für alle Unterschriftenlisten endet am Montag

In allen Kommunen mit neuen Wahlvorschlägen können sich die Bürger weiter eintragen, auch wenn die notwendige Unterschriftenzahl bereits erreicht ist. Die Frist endet für alle Listen am Montag, 3. Februar. Das heißt, es bleiben ab heute noch drei Öffnungstage im Pöttmeser Rathaus (Eintragung für Baar). Denn die Unterschriften können nicht an der Haustüre gesammelt werden, wie es beispielsweise bei einem Bürgerbegehren möglich ist. Wahlberechtigte müssen persönlich mit Ausweis in der Verwaltung erscheinen und unterschreiben. Das macht es für die Listen nicht einfacher. Je nach Größe der Gemeinde muss eine Mindestzahl an Unterschriften vorliegen. In Baar sind es 50. Die Wahlleiter der Kommunen prüfen die Unterschriften auf Zulässigkeit und Anzahl. Am Dienstag, 4. Februar, tagen die Wahlausschüsse.

Wer braucht keine Unterstützungsunterschriften? Wahlvorschläge, die seit der letzten Wahl ununterbrochen zumindest bis zum 90. Tag vor der Wahl (16. Dezember 2019) in Kreis-, Stadt- oder Gemeinderäten vertreten waren oder sind und wieder antreten. Und alle Parteien, die bei der letzten Europawahl, der Landtagswahl oder den Zweitstimmen der Bundestagswahl in Bayern fünf Prozent der Stimmen erreicht haben. Das sind: CSU, Grüne, Freie Wähler, AfD, SPD, FDP, Linke.

Wer braucht Unterstützungsunterschriften? Wahlvorschläge, die neu sind, beziehungsweise nicht seit der letzten Wahl 2014 ununterbrochen bis zum 90. Tag vor der Kommunalwahl in Räten vertreten sind beziehungsweise waren. Bei Trennung beziehungsweise Auflösung entfällt die Privilegierung für alle beteiligten Gruppen. Konkretes Beispiel: Auflösung der Einheitsliste in Baar.

Wie der aktuelle Stand in Affing, Baar und Kühbach ist

Affing Die neue Wählergruppierung „Gemeinsames Affing “ braucht 120 Unterstützungsunterschriften für die Zulassung zur Gemeinderatswahl. Bis gestern Mittag waren es genau 123, berichtet Andreas Widmann . Die seien auch geprüft. Bis zuletzt hatte die achte Liste in der Kommune um Unterstützer geworben. Widmann ist sehr froh: „Wie bedanken uns.“



