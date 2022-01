Aichach-Altomünster per Zug: Eine Idee aus der Zeit von Ludwig Thoma

Plus Mit der Bahn von Aichach nach Altomünster und weiter nach München: Diese Personennahverkehr-Geschichte führt über drei Jahrhunderte.

Eine Verlängerung der Bahnlinie von Altomünster nach Aichach ist nicht wirtschaftlich – das sagen Gutachter, die im Auftrag des bayerischen Verkehrsministeriums mögliche neue Verbindungen im Programm „Bahnausbau München-West“ untersucht haben. Gleiches gelte für eine S-Bahn-Trasse entlang der Autobahn A8 von München-Pasing bis Dasing oder eine Neubaustrecke zwischen Mering und Bobingen. Die Altbayern-Trasse ist eine Nahverkehrsgeschichte über drei Jahrhunderte.