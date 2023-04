Ab Dezember fahren Elektrobusse im Wittelsbacher Land

Plus Im nördlichen Teil des Landkreises sind ab dem Fahrplanwechsel zum Ende des Jahres 14 Elektrobusse der Firma Egenberger auf zehn Linien des Augsburger Verkehrsverbundes unterwegs.

Die emissionsfreie Zukunft der Mobilität im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Wittelsbacher Land beginnt zum Fahrplanwechsel im Dezember. Auf zehn Buslinien des Augsburger Verkehrsverbundes (AVV) im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg sind dann insgesamt 14 Elektrobusse des Unternehmens Egenberger aus Thierhaupten (Kreis Augsburg) unterwegs. Laut einer Mitteilung des Landratsamtes Aichach hat der Kreistag eine Neuvergabe des Linienbündels mit E-Bussen in dieser Woche in einer nichtöffentlichen Sitzung auf den Weg gebracht.

Indirekt möglich gemacht wurde die deutlich klimafreundlichere Motorisierung durch ein Nachprüfungsverfahren nach einer Buslinien-Vergabe im Frühjahr 2020. Ein Jahr zuvor wurden die drei Linienbündel "Wittelsbacher Land 02, 03 und 04" neu ausgeschrieben. Konkret ging es dabei um insgesamt 25 Buslinien und 1,65 Millionen Fahrkilometer im Jahr. Sie liegen hauptsächlich im nördlichen Teil des Landkreises Aichach-Friedberg, gehen aber auch darüber hinaus und wurden bis dato von einer ganzen Reihe von kleineren Busunternehmern aus der Region Aichach befahren. Für das Bündel "Wittelsbacher Land 03" mit den Linien 203 bis 209 - alle im Raum Aichach und Friedberg - erhielt das Busunternehmen Demmelmair (Friedberg) den Zuschlag für die Jahre bis Ende 2028. Beim Bündel "Wittelsbacher Land 04" mit den acht Linien 213, 225, 229, 301 bis 303 sowie 320 und 323 im Raum Pöttmes und Kreis Augsburg setzte sich damals die Z Mobility Werner Ziegelmeier ( Bobingen) durch.