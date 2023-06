Diese Apotheken haben am Protesttag in Aichach-Friedberg geöffnet

Wegen des bundesweiten Protests sind Mittwoch, 14. Juni 2023, in Aichach-Friedberg alle Apotheken geschlossen. Eine Versorgung gibt es nur über die Notdienste.

Um auf die schwierige finanzielle Situation der Apotheken aufmerksam zu machen, bleiben am Mittwoch, 14. Juni, bundesweit zahlreiche Apotheken geschlossen. Im Landkreis Aichach-Friedberg machen laut Kreis-Sprecher Roman Mayr, der in Kühbach eine Apotheke betreibt, alle Apotheken mit. Das bedeutet: Patientinnen und Patienten können nur bei den Notdiensten Medikamente holen.

Zwei Apotheken haben im Landkreis Aichach-Friedberg Notdienst

Für Notfälle haben im Wittelsbacher Land die Marien-Apotheke in Pöttmes ( Erdweg 8) und die St.-Martins-Apotheke in Aindling (Marktplatz 2) geöffnet. Im südlichen Teil des Landkreises hat keine Apotheke Notdienst – die nächsten Anlaufstellen sind hier die Vital-Apotheke in Odelzhausen (Hauptstraße 3), die Brücken-Apotheke in Hochzoll (Friedberger Straße 132 1/2) und die Markt-Apotheke in Bobingen (Hochstraße 9).

Die Medikamentenausgabe ist an diesen Standorten geregelt wie an Feier- oder Sonntagen. Der Mittwoch sei bewusst als Protesttag ausgewählt worden, da an diesem Tag in der Regel am wenigsten in den Apotheken los ist, erklärt Sebastian Lenhart, Inhaber der Friedberger Bären-Apotheke und ehrenamtlich als Pharmazierat tätig.

Liste der Notdienst-Apotheken im Landkreis Aichach-Friedberg

Marien-Apotheke, Erdweg 8, Pöttmes

8, St.-Martins-Apotheke, Marktplatz 2, Aindling

