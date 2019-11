vor 22 Min.

Aindling empfängt Ecknach zum Derby

Aindlings Trainer Roland Bahl sieht sein Team im Heimspiel gegen den VfL Ecknach nicht als Favorit. Im Abwehrbereich fallen derzeit viele Kandidaten aus.

Von Johann Eibl

Von einem goldenen Oktober kann beim TSV Aindling im Rückblick ganz gewiss keine Rede sein. Dagegen sprechen die drei Niederlagen in Gersthofen sowie zuhause gegen Stätzling und nicht zuletzt das 0:5 in Meitingen. Nun beginnt ein neuer Monat, verbunden mit der Chance, eine Wende einzuleiten. Vier Aufgaben in der Bezirksliga stehen in diesem Jahr noch auf dem Plan, bei der ersten geht es am Sonntag ab 15 Uhr zuhause gegen den VfL Ecknach.

„Nicht unbedingt der Lieblingsgegner“, sagt dazu TSV-Trainer Roland Bahl. In der Vorrunde gab’s gegen die Ecknacher eine 1:4-Niederlage und das Heimspiel in der vergangenen Saison endete genau so klar - 0:3. Daraus folgert der Coach: „Da wissen wir, was auf uns zukommt. Aus meiner Sicht sehe ich uns nicht als Favorit.“ Dennoch gibt er die Devise aus: „Wir müssen alle Kräfte mobilisieren, um das Derby richtig anzugehen. Wir wollen zumindest nicht verlieren.“ Die jüngsten Resultate haben zu einer gewissen Demut geführt. Natürlich würden die Aindlinger gerne drei Zähler am Schüsselhauser Kreuz behalten. Doch Bahl sagt auch: „Der Optimismus hält sich in Grenzen.“ Das liegt in erster Linie an der 0:5-Klatsche zuletzt in Meitingen, die als herber Rückschlag zu werten ist.

Unschwer ist aus den Gesprächen mit Roland Bahl in diesen Tagen herauszuhören, dass er erkältet ist. Und das bereits seit zwei Wochen. Training bei den kalten Temperaturen steckt nicht jeder klaglos weg. Ähnlich ergeht es einigen seiner Fußballer; bei Andre Schäffner besteht die Hoffnung, dass die gesundheitlichen Probleme überwunden sind. Bahl betont ausdrücklich, dass die folgende Aussage nicht als Ausrede zu sehen sei: „Im Abwehrbereich habe ich zu wenig Alternativen.“ Dann zählt er die Kicker auf, die fehlen: Patrick Stoll, Jan Plesner, Mehmet Aktürk und nun auch Michael Hildmann, der für seine Rote Karte zwei Spiele gesperrt wurde. Dennoch hofft der Coach darauf, dass seine Leute nach dem Auftritt in Meitingen nun mit Wut im Bauch Ecknach erwarten.

Bezirksliga Nord: Ecknach hat Respekt vor Aindling

Nicht verloren aber auch nur einmal gewonnen, das ist die Bilanz des VfL Ecknach in den vergangenen fünf Spielen. Zu wenig, wie Fußballchef Jochen Selig findet: „Erst einmal ist es natürlich positiv, wenn du nicht verlierst. Aber vom Gefühl her wäre, das Adelzhausen-Spiel mal ausgenommen, sicher mehr drin gewesen.“ Als Kritik soll diese Beurteilung nicht verstanden werden. Die Auftritte waren in Ordnung, es fehlte aber laut Selig oftmals „der Punch, um die Spiele mit den vorhandenen Chancen zu entscheiden“. Am Sonntag könnte Selig mit einem weiteren Unentschieden ganz gut leben. Der Respekt vor dem TSV Aindling ist in Ecknach nach wie vor groß. „Der Kader gehört zum Besten, was die Liga zu bieten hat. Die haben fast alle Landes- oder sogar Bayernliga-Erfahrung“ schwärmt Selig vom Aindlinger Personal.

VfL-Spielertrainer Daniel Framberger kann gegen den TSV voraussichtlich auf die gleichen Akteure wie vergangene Woche zurückgreifen, nur hinter Moritz Piller steht dickes Fragezeichen. Der 20-Jährige zog sich gegen Adelzhausen eine Muskelverletzung zu und konnte nicht trainieren. (mit jng)

