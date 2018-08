vor 59 Min.

Aindling legt Fehlstart hin Lokalsport

Im Favoritenduell verliert der TSV spät gegen Meitingen. Hollenbach holt ersten Punkt. Affing gewinnt einen Punkt, verliert aber seinen Torhüter.

Auch am zweiten Spieltag ging es in der Bezirksliga Nord heiß her. Im Derby zwischen Adelzhausen und Ecknach wurden die Punkte geteilt (siehe Bericht oben). Auch Hollenbach und Affing spielten Remis. In Aindling herrscht dagegen Frust.

Hollenbach – Nördlingen II 0:0

Aufgrund eines couragierten Auftritts holte der TSV Hollenbach seinen ersten Punkt. Coach Christian Adrianowytsch stellte gegenüber dem Ehekirchen-Spiel seine Anfangsformation, teils notgedrungen, gewaltig um. Für Alexander Kaltenstadler, Simon Ruisinger und Georg Witzenberger liefen Alex Mayr, Ricardo Anzano und Samuel Fischer auf. Außerdem stand nach längerer Verletzungspause wieder Rainhold Tinni für Marco Wittmeir zwischen den Pfosten. Nördlingen schaltete im Hollenbacher Hitzeofen sofort auf Angriffsmodus, doch Chancen sprangen nicht heraus. Da auch das Umschalt- und Angriffsspiel der Gastgeber diesmal wesentlich besser klappte, entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Tinni vereitelte per Fußabwehr gegen Adrian Stimpfle die beste Gästemöglichkeit vor der Pause (19.). Für die Hausherren hätte Ricardo Anzano nach einem Traumpass von Dominik Stark treffen können, sein Ball strich jedoch am langen Pfosten vorbei (38.). Frederik Meissners Abschluss klärten die Donau-Rieser in höchster Not (48.), Alex Mayr, ebenso vielversprechend auf den Weg in den Strafraum, wurde dagegen unsanft von den Beinen geholt (55.). Pech hatte Mayr auch, als ein Nördlinger seinen Kopfball von der Linie kratzte (75.). Knapp am Führungstreffer scheiterte auch Adrianowytsch, der sich nach einem Freistoß von Angelo Jakob gegen zwei Gegenspieler durchsetzte, aber sein Ziel verfehlte (57.). Auf der anderen Seite traf Tobias Stelzle den Außenpfosten (70.). Ebenfalls am Hollenbacher Pfosten landete fünf Minuten vor dem Ende ein Freistoß von Jannik Gottwald. In der Nachspielzeit hätte Meissner zum Matchwinner werden können, doch Hollenbachs Angriffsspitze zögerte zu lange und ließ sich im letzten Augenblick die Kugel abluchsen (90.+2). Die Kicker vom Krebsbach bleiben zwar torlos, doch zeigten eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zur Niederlage in Ehekirchen. (mika)

TSV Hollenbach Tinni, Stark, Adrianowytsch, Reggel (65. Witzenberger), Knauer, Jakob, Mayr (86. Sedlak), Greifenegger, Anzano, Samuel Fischer (73. Golling), Meissner

Tore Fehlanzeige Zuschauer 120 Schiedsrichter Reiner (Bissingen)

Affing hat Pech mit den Torhütern

FC Affing – SC Altenmünster 1:1

Der FC Affing hat auch sein zweites Bezirksligaspiel ungeschlagen überstanden. Die beiden Treffer kamen kurz vor und kurz nach der Pause zustande. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit brachte Patrick Pecher, der von einem Ballverlust im Mittelfeld profitierte, mit seinem dritten Saisontreffer die Gäste in Front. Marco Wanner nutzte eine Vorarbeit von Nino Kindermann zum Ausgleich. Zuvor hatte Affings Torhüter Roman Artes bei einem Foulelfmeter, den Dominik Osterhoff trat, das 0:1 verhindert. Doch bei dieser Rettungsaktion verletzte er sich an der Schulter und musste für Noah Scherer ausgetauscht werden. Der 19-Jährige zog sich bereits nach zwei Minuten eine Kapselverletzung im Finger zu, hielt aber durch. Von einem gerechten Ergebnis sprach Affings Fußballchef Markus Berchtenbreiter: „Vier Punkte nach zwei Spielen, das war unser Ziel. Wir sind zufrieden. Altenmünster hatte am Ende noch gute Chancen auf den Sieg. Man hat aber gesehen, dass wir die reifere Spielanlage hatten.“ (jeb)

FC Affing Artes (18. Scherer), Palatin, Lipp, Jorsch, Merwald, Krebs, Kronthaler, Reiter (46. Piller), Kindermann (76. Kalkan), Wanner, Schacherl

Tore 0:1 Pecher (45. + 6), 1:1 Wanner (48.) Zuschauer 250 Schiedsrichter Kinberger (Kaufbeuren)

TSVAindling – Meitingen 1:2

Bei der 1:2-Heimniederlage war ein deutlicher Rückschritt gegenüber dem 1:1 in Ecknach zu verzeichnen. Beim 0:1 stand Mathias Jacobi zwar richtig zu Ball und Gegner, doch er griff nicht ein. Später traf er mit einem Kopfball die Latte, dazwischen wehrte Torhüter Florian Peischl einen Schuss von Nemanja Ranitovc mit einem Reflex zur Ecke. Nach einer Ecke von Simon Knauer stand Patrick Modes bei seinem Kopfball genau richtig. Auch das zweite Gegentor ist als Geschenk zu werten, als lediglich der Ex-Aindlinger René Heugel aufpasste und erfolgreich war. Wer gestern die Fehler im Aindlinger Spielaufbau notieren wollte, der brauchte ein großes Blatt. „Extrem“ enttäuscht wirkte Trainer Thomas Wiesmüller: „Wahrscheinlich hat die effektivere Mannschaft gewonnen.“ (jeb)

TSV Aindling Peischl, Burghart (73. Wiedholz), Thiel, Michael Hildmann, Jacobi, Woltmann, Stoll (85. Schöttl), Ettner, Buchhart, Modes, Knauer

Tore 0:1 Heider (33.), 1:1 Modes (73.), 1:2 Heugel (89.) Schiedsrichter Hilpert (FC Möning) Zuschauer 320

Themen Folgen