vor 27 Min.

Hollenbach empfängt Ecknach zum Derby - Framberger verlängert

Vor dem Derby gibt es beim VfL Ecknach zwei Vertragsverlängerungen. Neben Trainer Daniel Framberger bleibt auch Flügelflitzer Michael Eibel.

Derbyzeit in der Bezirksliga Nord der Fußballer. Neben dem Duell zwischen Aindling und Affing hat auch die Partie zwischen dem TSV Hollenbach und dem VfL Ecknach einiges an nachbarschaftlicher Rivalität zu bieten. Etwas weiter hat es der BC Adelzhausen, der am Donnerstag beim TSV Gersthofen ran muss.

Hollenbach – VfL Ecknach

Wehmütig blicken die Hollenbacher auf ihre teils hochkarätigen Einschussmöglichkeiten beim TSV Meitingen zurück. Doch ein Unentschieden beim Ligaprimus stärkt das Selbstvertrauen. Bernhard Fischer von der Abteilungsleitung ist zufrieden: „In manchen Spielen hatten wir Glück, in anderen Pech. Wir haben vielleicht zwei, drei Punkte zu wenig. Der aktuelle Tabellenplatz ist gerade aufgrund der langen Verletztenmisere in Ordnung.“ Gegen den VfL Ecknach wollen die Hollenbacher ihre Miniserie von drei Spielen ohne Niederlage ausbauen. „Wir sind mit Ecknach punktgleich und spielen zu Hause. Da wollen wir punkten. Ecknach hat eine sehr erfahrene Mannschaft und wir wissen, um ihre Stärken, werden uns aber auf eigenem Platz nicht verstecken.“ Der Kader der Hollenbacher dürfte sich im Vergleich zum Sonntag nicht ändern. Von den langfristig verletzten Akteuren, Christian Adrianowytsch, Alexander Mayr und Martin Knauer, wird in diesem Kalenderjahr höchstens Letztgenannter nochmals zum Einsatz kommen. Samuel Fischer hat zwar zuletzt wieder trainiert, klagt aber über Schmerzen, weshalb er auch in Meitingen nicht zum Einsatz kam. Patrick Högg hat sich krank gemeldet, auch sein Einsatz ist fraglich.

Anders sind die Vorzeichen beim VfL Ecknach nach der überraschenden Niederlage gegen Günzburg. Deshalb fordert VfL-Sportchef Jochen Selig: „Gegen Hollenbach müssen wir unbedingt von der ersten Minute an da sein. Wenn wir dort die Anfangsphase verschlafen, wird Hollenbach das nutzen. Und wenn der TSV mal in Führung liegt, wird es ganz schwer für uns noch was zu holen. Defensivarbeit können sie ja bekanntlich.“ Positiv ist dagegen, dass Daniel Framberger und Christoph Jung gegen Günzburg wieder zur Verfügung, ob es von Beginn an reichen wird, weiß Selig aber noch nicht. Sicher ist dagegen, dass der Coach bis 2012 in Ecknach bleibt, auch Flügelflitzer Michael Eibel hat verlängert. Selig: „Der frühe Zeitpunkt der Einigung bringt unser Vertrauen in Framberger und seine Arbeit zum Ausdruck. Michael wird zum Jahreswechsel seinen Wohnort nach Ecknach verlegen und von daher waren wir uns schnell einig, dass er über die aktuelle Saison hinaus bei uns bleibt. Wir wissen, dass er ein Ausnahmekönner und bei anderen Vereinen sehr begehrt ist.“

Adelzhausen will die Wende schaffen

Aufrichten musste Adelzhausens Trainer Johannes Putz seinen Mannen nach der bitteren 2:4-Pleite in Affing. Lange sah der BCA wie der sichere Sieger aus, doch dann kippte die Partie. „So darfst du nicht auftreten. Wir haben zu körperlos gespielt und Affing einfach machen lassen“, so Putz, für dessen Team es am Donnerstag beim Tabellenvierten Gersthofen sicher nicht einfacher wird. „Die Niederlage muss ganz schnell aus den Köpfen. Ich bin wirklich froh, dass es sofort weitergeht. In den ersten 25 Minuten haben wir gezeigt, dass wir es können. An die Anfangsphase müssen wir anknüpfen.“ (sry-)

