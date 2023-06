Das ist bei der Radtourenfahrt durch das Wittelsbacher Land geboten

Plus Am Sonntag findet zum siebten Mal die Radtourenfahrt Wittelsbacher Land statt. Auf fünf unterschiedlichen Routen geht es durch den Kreis. Das ist geboten.

Achtung sie kommen – so heißt es am Sonntag wieder, denn dann findet wieder die Radtourenfahrt durch das Wittelsbacher Land statt. Auf fünf unterschiedlich anspruchsvollen Strecken geht es quer durch den Landkreis Aichach-Friedberg. Vom Anfänger bis zum Profi – für jeden und jede ist etwas dabei.

Gestartet wird auch bei der siebten Auflage in Aichach. Los geht es an der Vierfachturnhalle des Aichacher Gymnasiums. Dort ist auch für alle Routen der Zielpunkt. Die kürzeste Strecke, die sogenannten Familientour ist 35 Kilometer lang. Über Klingen und Sielenbach geht es nach Laimering und Wessiszell nach Dasing. Über Obergriesbach wird dann Richtung Ziel geradelt. Schon anspruchsvoller ist die 56 Kilometer lange Strecke. Hierbei passieren die Radler ebenfalls Laimering, biegen dann aber Richtung Adelzhausen ab. Über Rinnenthal, die Griesbachmühle und Paar geht es nach Friedberg und Dasing, wo eine von drei Verpflegungsstationen aufgebaut ist. Über Sulzbach geht es zurück nach Aichach.