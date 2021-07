Niederlagen für die Landesliga-Aufsteiger

Plus TSV Gersthofen verliert beim Neu-Bayernligisten FC Gundelfingen. SV Cosmos Aystetten scheitert an einem Bezirksligisten

Die beiden Landesliga-Neulinge SV Cosmos Aystetten und TSV Gersthofen gingen in ihren Testspielen leer aus. Der TSV Gersthofen unterlag mit Aufsteiger-Duell beim Neu-Bayernligisten FC Gundelfingen mit 1:4, während sich die Aystetter gegen den Bezirksligisten TSV Wertingen eine 1:3-Heimniederlage erlaubten.