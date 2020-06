vor 33 Min.

Stadtradeln: Teilnehmer aus dem Kreis sind fast viermal um die Erde geradelt

Derzeit findet wieder die Stadtradeln-Aktion statt – und bislang sind die Meitinger am aktivsten.

Zur Halbzeit des diesjährigen Stadtradelns liegt Meitingen unter den 15 teilnehmenden Kommunen aus dem Landkreis Augsburg vorn.

Von Gunter Oley

Zur Halbzeit der diesjährigen Stadtradeln-Aktion sind die Teilnehmer aus dem Landkreis Augsburg fast viermal um die Erde geradelt. Am Mittwochnachmittag (16 Uhr) stand der Kilometerzähler bei rund 148.000.

Im Vergleich der 15 teilnehmenden Kommunen hatte zu diesem Zeitpunkt Meitingen die Nase vorn, gefolgt von Zusmarshausen, Bobingen, Neusäß und Königsbrunn. Nach mehreren Jahren Pause ist die Marktgemeinde diesmal wieder dabei. Das Landratsamt habe intensiv dafür geworben, sagt Bürgermeister Michael Higl, und auch aus der Gemeinde habe es entsprechende Anregungen gegeben, so unter anderem von den Grünen. Im Rathausteam, das in der Gemeinde aktuell auf Platz zwei liegt, werde langsam ein Wettbewerbsgefühl spürbar, freut er sich.

Schüler aus Meitingen sind im Landkreis und beim Schulradeln an der Spitze

Die fleißigsten Kilometersammler aus Meitingen sind allerdings bislang andere – nämlich die Schüler der Dr.-Max-Josef-Metzger-Schule, die mit mehr als 8300 Kilometern auch die Landkreiswertung im gleichzeitig stattfindenden Wettbewerb „Schulradeln“ anführen. In dieser Kategorie folgen die Leonhard-Wagner–Realschule Schwabmünchen mit mehr als 5800 Kilometern und das Justus-von-Liebig-Gymnasium Neusäß mit mehr als 3700 Kilometern.

Wer will, kann sich auch jetzt noch anmelden. Auch die Zahl der Teams ist in den vergangenen Tagen weiter gestiegen, inzwischen sind es mit 182 fast doppelt so viele Teilnehmergruppen wie im vergangenen Jahr. Den aktuellen Stand und die Möglichkeit zur Teilnahme findet man unter stadtradeln.de/landkreis-augsburg. (gol)

Mehr Infos zum Stadtradeln gibt es auch hier: Stadtradeln 2020: Kommunen radeln für den Klimaschutz um die Wette

