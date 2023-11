Horgau

18:30 Uhr

So steht Horgau zum Thema Bahnausbau

Plus Eine mögliche neue Bahntrasse zwischen Ulm und Augsburg beschäftigt die Gemeinden im Augsburger Land. In Horgau macht mach sich Sorgen um ein Naturschutzgebiet.

Artikel anhören Shape

Eine neue Bahntrasse könnte die Landschaft im Landkreis verändern. Noch gibt es mehrere Optionen für eine mögliche Trasse zwischen Ulm und Augsburg. Eine davon würde durch das Horgauer Gemeindegebiet führen. Dort sorgen sich einige Gemeinderäte um die Natur um Schmuttertal und sprechen sich deshalb für den Ausbau der bestehnden Strecke aus. „Es muss auf der Bestandsstrecke möglich sein, sie so zu ertüchtigen, dass der Schienenverkehr darauf abgewickelt werden kann“, sagt etwa Bürgermeister Thomas Hafner. Doch das sieht man in anderen Gemeinden anders.

Bahnausbau: Gemeinderat in Horgau sorgt sich um das Schmuttertal

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

In Gessertshausen, Diedorf oder Neusäß sprach man sich bereits gegen die Lösung an der Bestandsstrecke aus. Die Gemeinden befürchten eine zusätzliche Belastung ihrer Ortschaften und plädieren für eine Trasse an der Autobahn, hieß es bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Horgau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen