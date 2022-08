Wasserversorgung: Wie geht es weiter mit der Loderberggruppe?

Plus Neusäß, Gersthofen und Aystetten haben sich für die Wasserversorgung mehrerer Ortsteile zusammengetan. Doch Neusäß hat sich für den Anschluss aller Haushalte an die Stadtwerke Augsburg entschieden.

Der Zweckverband Wasserversorgung Loderberggruppe ist über 100 Jahre alt, doch jetzt steht der Zusammenschluss vor einer Zäsur. Die Stadt Neusäß geht neue Wege: Zu Beginn des nächsten Jahres wird in allen Neusässer Haushalten Wasser von den Stadtwerken Augsburg (swa) aus den Leitungen fließen. Die Stadt Gersthofen, ebenfalls Mitglied im Zweckverband, fühlt sich von dem Entschluss der Nachbarn übergangen. Die Zukunft der Loderberggruppe mitsamt ihrer Brunnen ist ungewiss.