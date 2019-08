vor 20 Min.

Anhausen stürzt Favoriten im Landkreisderby

SSV besiegt Dinkelscherben 2:1. Erfolgreicher Start auch für Zusmarshausen sowie Horgau

Der Auftakt in der Fußball-Kreisliga Augsburg gestaltete sich für drei der vier Vereine aus dem Verbreitungsgebiet des Landboten vielversprechend. Sowohl der TSV Zusmarshausen (2:1 in Königsbrunn), als auch der FC Horgau (3:1 in Kissing) gewannen ihre Auswärtsspiele. Derweil besiegte der SSV Anhausen den als Favoriten gehandelten TSV Dinkelscherben im Derby 2:1.

(0:0). In der von beiden Mannschaften intensiv und kampfbetont geführten Partie hatten die Gastgeber letztlich etwas glücklich – aber verdient – das bessere Ende für sich. Die mehr als 200 Zuschauer sahen im Anhauser Waldstadion ein hochklassiges Spiel, in dem die Gäste zwar optisch überlegen waren, sich jedoch keine klaren Möglichkeiten herausspielen konnten. Eine knifflige Situation hatte der SSV zu überstehen, als nach einem unnötigen Rückpass fünf Meter vor dem Anhauser Tor auf indirekten Freistoß entschieden wurde, den die Gäste allerdings über das Tor jagten (31.). Nach dem Wechsel zog Dinkelscherben das Tempo noch einmal an. Die Anhauser Abwehr blieb jedoch stabil und ließ so gut wie keine Chancen zu. Nach einem von Seppi Guggenberger getretenen Freistoß verlängerte Michael Schrettle per Kopf zu Michael Duda, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einnickte (61.). Mit einem umstrittenen Elfmeter, den Simon Achatz sicher verwandelte, kamen die Gäste zum Ausgleich (80.).

Gegen den Meisterschaftsfavoriten aus Dinkelscherben wäre der SSV Anhausen mit einem Punkt zufrieden gewesen. Es kam jedoch noch besser. Nach einer Ecke war Tobias Wieser per Kopf zur Stelle und markierte den viel umjubelten 2:1 Siegtreffer (84.). (zer)

(0:1). Zwei Tore von Mark-André Wimmer entschieden die Parte zugunsten der Gäste. Die Königsbrunner starteten furios und hatten mit einem Schuss an den Innenpfosten Pech. Doch schon nach neun Minuten durchschnitt ein Pass auf Mark Wimmer ihre Viererkette und der neue Zusmarshauser Torjäger traf zum 0:1. Unmittelbar nach dem Wechsel traf Manuel Salzmann zum 1:1. Mit zunehmender Spieldauer nahmen aber die Gäste wieder das Heft in die Hand. Mit einem ähnlichen Angriff wie beim 0:1 erzielte Mark-André Wimmer die erneute Führung. Danach vergab Marco Steinle eine Riesenchance, als er fünf Meter vor dem Tor eine Flanke nicht genau traf. Königsbrunns Torwart Maliske machte noch zwei weitere Chancen zunichte. Auf der Gegenseite prüfte Marcel Akgül den Zusmarshauser Keeper Stefan Kuchenbauer mit einem strammen Freistoß.

(0:3). Mit gemischten Gefühlen aus den Vorbereitungsspielen und dem misslungenen Endspurt der letzten Kreisliga-Saison fuhren die Kleeblätter zum Bezirksliga-Absteiger. Dazu belastet auch eine schwere Knieverletzung vom Stammtorhüter Marco Fischer das Team. Doch von Verunsicherung war überhaupt nicht zu spüren. Von Anfang an wurde die Heimmannschaft mit einem Offensiv-Pressing unter Druck gesetzt. Der Führungstreffer von Fabian Tögel (11.) folgte auf eine schöne Hereingabe von Michi Vogele. Die gleichen Spieler waren auch am zweiten Treffer (17.), auch hier musste Fabian Tögel nur noch einschieben. Auch dem Foulelfmeter-Treffer von Philipp Mayer war wieder eine schöne Einzelleistung von Michi Vogele vorangegangen. In der zweiten Halbzeit ließen es die Horgauer etwas gemächlicher angehen, so konnte sich auch Ersatzkeeper Maxi Vogele auszeichnen.. Der Anschlusstreffer von Jonas Gottwald fiel erst mit dem Schlusspfiff. (tög)

