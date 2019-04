vor 40 Min.

Begegnung auf Augenhöhe

Spitzenreiter TSV Neusäß müht sich zum 1:0-Sieg gegen Abstiegskandidaten SSV Margertshausen

Der TSV Neusäß bleibt in der Fußball-Kreisklasse Augsburg weiter auf Aufstiegskurs. Doch auch beim 1:0-Sieg gegen den SSV Margertshausen war nicht alles Gold, was glänzt. Verfolger FC Horgau kam gegen den TSV Schwabmünchen II über ein 1:1 ebenso nicht hinaus, wie der TSV Zusmarshausen im Kellerduell gegen den FSV Wehringen (0:0). Westheim ist nach der 0:2-Niederlage bei Suryoye wohl endgültig aus dem Aufstiegsrennen. Der SSV Anhausen behielt in einem sehr intensiven und und von beiden Seiten mit sehr großer Härte geführten Derby gegen Angstgegner TSV Leitershofen mit einem 1:0-Sieg die Punkte im Waldstadion.

TSV Neusäß – SSV Margertshausen 1:0 (1:0). Die neu formierte Hintermannschaft des SSV Margertshausen war noch gar nicht sortiert, da stand es schon 1:0. Akif Dogan hatte Tim Hofbauer auf die Reise geschickt, der ins kurze Eck traf (5.). Wer nun gedacht hatte, dass der Tabellenführer dieses Momentum zu einer souveränen Vorstellung nutzen würde, sah sich getäuscht. Im Gegenteil: „Nach dem Tor haben wir mit dem Spielen und Kämpfen aufgehört“, konstatierte Günther Hausmann, der sportliche Leiter des TSV Neusäß. Fortan übernahm nämlich das abstiegsbedrohte Kellerkind das Heft des Handels, hatte mehr Spielanteile und gewann die meisten Zweikämpfe. Die besseren Chancen aber hatten die Hausherren. In der 23. Minute lief Moritz Schiele nach einem fatalen Fehlpass der SSV-Abwehr allein auf Torhüter Thomas Wunn zu, doch sprang ihm der Ball vom Fuß, drei Minuten vor dem Pausenpfiff zielte er am langen Eck vorbei. „Wir hatten erneut Hemmungen, das 2:0 zu machen“, ärgerte sich TSV-Trainer Karlheinz Pecher. Auch nach dem Wechsel war kein Unterschied zu erkennen, wer in der Tabelle oben und wer unten steht. Die größte Chance zum Ausgleich hatte der kickende Co-Trainer Max Reiser, der einen Kopfball über das Gehäuse setzte (65.). Margertshausen warf in der Schlussphase alles nach vorne, war jedoch vor dem Tor zu umständlich. Dem längst im Verwaltungsmodus agierenden Spitzenreiter ermöglichten sich Konterchancen. Sasa Tesic scheiterte jedoch allein vor Torhüter Wunn (82.). So vollzog TSV-Trainer Karlheinz Pecher sogar einen vierten Wechsel, um Zeit von der Uhr zu nehmen und die drei Punkte zu sichern. (oli)

FC Horgau – TSV Schwabmünchen II 1:1 (1:0). Eine halbe Stunde machten die Kleeblättler Druck auf das Gästegehäuse. Nach einem langen Ball von Spielertrainer Franz Stroh schob Omar Samouwel das Leder zum 1:0-Führungstreffer ein. Dann versäumten es die Platzherren aus den Chancen, die sich die Brüder Vogele, Tögel & Co. erarbeiteten Zählbares zu machen. Bald verloren sie endgültig den spielerischen Faden und machten den Gegner stark. Dieser zeigte große Schussschwäche, trafen kurz vor dem Seitenwechsel durch Gero Wurm den Pfosten. Auch in der zweiten Hälfte schien es absehbar, wann die Gäste erfolgreich sein werden. Nach einem Lattenschuss konnte die heimische Abwehr nur zu schwach klären und Jeton Abazi traf zum 1:1. Vorerst stolperten die Gastgeber mit viel zu harmlosen Bällen und schwachen Abspielen so dahin. In der Schlussviertelstunde gelang ihnen nochmals Druck nach vorne. Ärgerlich war nur, dass die fragwürdige Entscheidung des Linienrichters nach einem direkt verwandelten Eckstoß von Tobias Kirschner den Treffer zum 2:1 verhinderte. (mase)

TSV Zusmarshausen – FSV Wehringen 0:0. Die erhofften drei Punkte wie vergangene Woche konnten sich die Zuser diesmal nicht erkämpfen. Dabei gerieten sie in der körperbetonten Partie in Hälfte eins zunächst vermeintlich in Rückstand – das Tor wurde jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht gewertet. Nach einem langen Ball hatte Andreas Belak für die Heimmannschaft die Chance, seine Abnahme strich am Winkel vorbei. Beide Teams schafften es, gute Akzente nach vorne zu setzen, doch die Abschlüsse waren zu unplatziert. In Hälfte zwei erzielte Marco Steinle für den TSV die scheinbare Führung – doch auch dieser Treffer wurde wegen Abseits zurückgenommen. Ein Remis, das keinem im Abstiegskampf richtig weiterhilft. (micr)

SSV Anhausen – TSV Leitershofen 1:0 (1:0). Sieben Gelbe und eine Gelb-Rote Karte verdeutlichen, wie verbissen auf beiden Seiten gekämpft wurde. Deswegen kam selten so etwas wie ein Spielfluss auf. Die erste Großchance hatte Leitershofen, als Max Wieland einen Freistoß aus 25 Metern an den Außenpfosten setzte (3.). Danach kam Anhausen besser ins Spiel. Einen weiten Abschlag von Max Wiedemann hätte Anhausens Co-Trainer Michael Mayr beinahe zum 1:0 genutzt. Sein Kopfball über den herausstürmenden Keeper ging jedoch knapp am Pfosten vorbei. Kurz darauf setzte sich Johannes Seipt gegen drei Leitershofer Abwehrspieler durch und wurde im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß versenkte Tobi Wieser souverän zur verdienten 1:0-Halbzeitführung (27.). Letztlich scheiterten alle Leitershofer Angriffsbemühungen entweder an der stabilen Anhauser Abwehr oder Max Wiedemann hielt sicher. Somit gelang Anhausen ein weiterer wichtiger Schritt aus der Abstiegsregion. (gf-)

Suryoye Augsburg – SpVgg Westheim 3:2 (2:2). In einer ausgeglichenen, fairen Partie konnten die Gastgeber in Führung gehen. Marco Spengler netzte zum 1:1 ein (30.). Daraufhin schafften es die Hausherren erneut, auf 2:1 zu stellen. Westheim gab sich jedoch nicht geschlagen und Patrick Fendt konnte wenig später zum 2:2 ausgleichen (40.). Bei einer verdienten Punkteteilung sollte es aber nicht bleiben: Durch ein aus Sicht der Westheimer unglückliches Kontertor blieben alle drei Punkte in Augsburg.

