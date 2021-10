Mit drei Einwechslungen zündet der Turbo

Plus Warum der TSV Neusäß im Verfolgerderby gegen den TSV Zusmarshausen die Oberhand behält

Mit dem elften Sieg in Folge hält der TSV Dinkelscherben den Verfolger aus Kissing weiter auf Distanz. Der Spitzenreiter ist nach dem 3:1 beim FC Königsbrunn somit bestens gewappnet für das Derby am kommenden Wochenende gegen Zusmarshausen. Das Verfolgerderby entschied der TSV Neusäß nach drei Auswechslungen zur Pause gegen den TSV Zusmarshausen mit 2:0 für sich. Während die SpVgg Westheim (3:1 gegen Schwabmünchen II) und der SSV Anhausen (2:2 gegen Lagerlechfeld) wichtige Punkte im Abstiegskampf holten, unterlag Aufsteiger FC Emersacker im Kellerduell beim Schlusslicht FC Haunstetten mit 1:2.