Nach Niederlagen Reaktion gezeigt

Plus SSV Anhausen und SpVgg Westheim mit wichtigen Punkten im Abstiegskampf. Auch der TSV Zusmarshausen stoppt seinen Negativlauf. TSV Neusäß dreht eine spektakuläre Partie

Nach zuletzt zwei Niederlagen zeigte der TSV Zusmarshausen die richtige Reaktion und behielt mit einem 5:0-Sieg gegen den FC Haunstetten die drei Punkte absolut verdient an der Zusam. Ebenfalls ihre Negativserien gestoppt haben der SSV Anhausen (2:1 gegen den FC Königsbrunn) und die SpVgg Westheim, die überraschend beim Spitzenteam TSV Pfersee mit 2:1 gewann. Der TSV Neusäß drehte ein spektakuläres Spiel gegen die SpVgg Langerringen noch zu einem 4:3-Sieg.