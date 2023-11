Fußball

18.11.2023

Dieses Derby ist etwas besonderes

Plus Meitingens Trainer Denis Buja erklärt, warum das Derby beim TSV Wertingen kein Spiel wie jedes andere ist.

Von Oliver Reiser

Das Fußballjahr in den Amateurligen Schwabens neigt sich dem Ende zu. Für den TSV Meitingen kommt es in der Bezirksliga Nord am Sonntag um 14 Uhr nochmals zu einem richtigen Kracher. Denn dann gastieren die Lechtaler zum Derby beim TSV Wertingen auf dem Wertinger Judenberg. Bei diesem Duell trifft der Tabellenführer auf den Viertplatzierten, es kann also durchaus von einem Topspiel die Rede sein. Gespielt werden dürfte auf jeden Fall, da es in Wertingen einen Kunstrasen gibt.

„Uns ist es egal auf welchem Untergrund, wir wollen immer Fußball spielen“, sagt Meitingens Trainer Denis Buja. Zumal das Spiel gegen Wertingen etwas besonderes sei. „Zum einen ist ein Derby, zum anderen treffen wir auf den Tabellenführer“, kündigt er an, dass man alles in die Waagschale werfen wolle, damit der Gegner hinterher sagt, das sei das schwerste Spiel der Saison gewesen. „Wenn es dann mit einem Sieg nicht klappen sollte, dann ist es halt so. Es gibt auch nur drei Punkte.“

