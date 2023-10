Fußball

21.10.2023

Ohne Erwartungen, aber nicht ohne Hoffnung

Den Ball und die Punkte festhalten will Torhüter Daniele Miccoli von der SpVgg Westheim im Derby gegen den TSV Neusäß. Foto: Marcus Merk

Plus Die SpVgg Westheim empfängt im Derby den großen Bruder aus Neusäß, der TSV Welden und der SSV Anhausen kämpfen gegen das Abstiegsgespenst. TSV Zusmarshausen visiert die Tabellenspitze an.

Noch vier Partien sind in der Hinrunde der Kreisliga Augsburg zu absolvieren. Am bevorstehenden zwölften Spieltag kann der TSV Zusmarshausen mit einem Heimsieg gegen Aufsteiger Diedorf auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze gehen, während der SSV Anhausen (beim TSV Merching) und der TSV Welden (bei SpVgg Lagerlechfeld) um den Klassenerhalt kämpfen. Nach einer bitteren Niederlage will der SV Ottmarshausen gegen den ASV Hiltenfingen eine Reaktion zeigen. Zum Neusässer Derbyklassiker kommt es zwischen der SpVgg Westheim und dem TSV Neusäß.

TSV Zusmarshausen – TSV Diedorf . Nur drei Punkte trennen den TSV Zusmarshausen von Ligaprimus FC Königsbrunn , nachdem die Autobahner am vergangenen Sonntag beim TSV Pfersee 2:0 triumphierten (2:0). „Auf einem schlechten Platz war es der erwartete Kick, aber Sieg ist Sieg“, zeigt sich Zusmarshausens Spielertrainer Lukas Drechsler zufrieden. Am Sonntag will er mit seiner Mannschaft gegen den TSV Diedorf nachlegen. „Für mich ist das spielerisch der beste Aufsteiger, wir wollen den Anschluss an die Spitze halten und dann wird sich zeigen, wer zur Winterpause oben steht“, sagt Drechsler . Auf Hardy Noack und Paul Zeller muss er aus beruflichen Gründen verzichten.

Der TSV Diedorf steht aktuell mit 15 Punkten auf einem zufriedenstellenden sechsten Tabellenplatz. Auf dem heimischen Rasen siegte der TSV gegen die TG Viktoria Augsburg zuletzt deutlich mit 4:1. „Es war zwischenzeitlich spannender, als es hätte sein müssen, aber wir waren unter dem Strich die bessere Mannschaft und haben auch verdient gewonnen“, sagt Diedorfs Spielertrainer Florian Sandner. Zu Gast beim TSV Zusmarshausen erwartet er eine schwierige Partie: „Zusmarshausen will und muss unbedingt punkten, aber wir haben grade eine echt gute Phase und sind hoch motiviert“, betont Sandner.

