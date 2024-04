Fußball

12.04.2024

Sticheleien vor dem Derbyklassiker

Plus Im Lokalderby der Kreisliga Augsburg kämpfen die SpVgg Westheim und der SV Ottmarshausen um wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Der TSV Neusäß und der SSV Anhausen stehen als Schlusslichter der Liga vor Herkulesaufgaben.

Von Tobias Müller

In der Fußball-Kreisliga Augsburg könnte es an beiden Enden der Liga nicht spannender sein. Besonders in der zweiten Tabellenhälfte stehen richtungsweisende Partien bevor. Den 23. Spieltag eröffnet der TSV Neusäß am Freitagabend (19.30 Uhr) gegen Spitzenreiter FC Königsbrunn. Um wichtige Punkte in Sachen Klassenerhalt geht es auch im Aufsteigerduell TSV Welden gegen den TSV Diedorf und im Derbyklassiker auf dem Westheimer Kobel: Dort empfängt die SpVgg den Lokalrivalen SV Ottmarshausen. Das wiedererstarkte Schlusslicht SSV Anhausen kämpft im heimischen Waldstadion gegen den TSV Zusmarshausen um den Ligaverbleib.

TSV Neusäß - FC Königsbrunn . Der TSV Neusäß hat am vergangenen Sonntag für eine kleine Überraschung gesorgt. Bis zur 95. Minute lagen die Lohwälder in Zusmarshausen sogar in Führung (3:3). „Wir haben uns einen Punkt vorgenommen und am Ende vielleicht sogar zwei verloren, aber dafür unsere eigentliche Qualität mal wieder gezeigt“, zeigt sich Neusäß-Coach Serkan Demharter zufrieden. Am kommenden Spieltag wartet auf seine Mannschaft mit dem Ligaprimus FC Königsbrunn bereits die nächste Herkulesaufgabe . „Wenn wir noch eine Schippe drauf legen und eine gewisse Leidenschaft an den Tag legen, dann ist auch gegen Königsbrunn mindestens ein Punkt im Bereich des Möglichen“, betont Demharter .

SSV Anhausen - TSV Zusmarshausen . Einige haben den SSV Anhausen zum Jahreswechsel schon abgeschrieben. Mit dem vierten Sieg in Folge zu Gast bei der TG Viktoria Augsburg (3:0) ist der SSV wieder zurück im Rennen um den Klassenerhalt . „Gerade in der ersten Hälfte war das trotz hochsommerlichen Temperaturen eine super Leistung“, lobt SSV-Coach Thomas Bock seine Mannschaft. Am kommenden Sonntag empfängt sein Team den Tabellenzweiten aus Zusmarshausen . „Wir müssen auf dem Boden bleiben und unsere Hausaufgaben machen, dann ist auch gegen Zusmarshausen was drin“, zeigt sich Bock zuversichtlich.

In allerletzter Sekunde konnte Dejan Kos, der im Winter vom SSV Anhausen zum TSV Zusmarshausen gewechselt war, eine Heimniederlage der Autobahner gegen den TSV Neusäß abwenden (3:3). „Gerade im ersten Durchgang waren wir ganz klar überlegen, insgesamt ist ein Punkt für uns natürlich enttäuschend, aber für Neusäß auch verdient“, resümiert Zusmarshausens Coach Lukas Drechsler. Mit einem Sieg beim SSV Anhausen will seine Mannschaft erneut auf Tuchfühlung mit Spitzenreiter FC Königsbrunn gehen. „Ich bin weit davon entfernt Anhausen zu unterschätzen, mit diesem Kader gehören sie für mich sogar unter die Top-Fünf der Liga“, sagt Drechsler.

