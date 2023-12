30 Bewerber um den Landkreistitel

Das Interesse am Kick in der Halle hat wieder zugenommen: Am Wochenende startet die Augsburger Landkreismeisterschaft. Wer bei den vier Vorrundenturnieren wo am Ball ist.

Für die zahlreichen Weihnachtsmärkte, die momentan allenthalben die Besucherinnen und Besucher zu Glühwein, Bratwürsten und anderen Schlemmereien anlocken, gibt es am Wochenende 16./17. Dezember eine Alternative: Vier Vorrundenturnier um die Augsburger Landkreismeisterschaft im Hallenfußball. Obwohl diese Titelkämpfe nach der nicht von allen wohlwollend registrierten Strukturänderung die unterste Stufe bilden, scheint das Interesse am Budenzauber wieder zugenommen zu haben. 54 Mannschaften gehen im gesamten Fußball-Kreis Augsburg an den Start. Das sind sieben mehr als im vergangenen Jahr, als erstmals nach Corona wieder in der Halle gekickt wurde. Sehr zur Freude von Hallen-Spielleiter Torsten Zimmermann, der inzwischen auch alle Wettkampfstätten und Ausrichter gefunden hat. Nachdem in Meitingen beziehungsweise Langweid keine Halle zur Verfügung stand, findet das Turnier mit den Mannschaften aus dem nördlichen des Landkreises nun in der Mittelschulhalle in Gersthofen statt. Ausrichter ist der TSV Gersthofen.

Der Bezirksligist wird mit einer gemischten Mannschaft an den Start gehen, wie der Sportliche Leiter Goran Boric mitteilt. „Wer will und wer darf wird spielen. Wir wollen aber bei Spielern, die gute Hallenkicker sind, aber aus Verletzungen kommen, nichts riskieren.“ Egal, wie das Mischungsverhältnis zwischen der ersten Garnitur und der „Zweiten“, die sich gerade anschickt, die A-Klasse Nordwest in Richtung Kreisklasse zu verlassen, aussieht, die Ballonstädter sind im Wettbewerb mit den Kreisklassisten SV Gablingen, den A-Klassisten CSC Batzenhofen-Hirblingen, SV Erlingen und TSV Lützelburg sowie dem SV Nordendorf aus der B-Klasse haushoher Favorit.

Gleich zwei Vorrundenturniere finden in Diedorf statt. Am Samstag, 16. Dezember, spielen dort der SV Ottmarshausen, der TSV Täfertingen, TSV Neusäß, die SpVgg Westheim, der Hainhofener SV und der TSV Steppach quasi die Neusässer Stadtmeisterschaft aus. Am Sonntag, 17. Dezember, treten in der Schmuttertalhalle die Bezirksligisten SV Cosmos Aystetten und FC Horgau, die Kreisligisten TSV Zusmarshausen und TSV Diedorf sowie der SSV Margertshausen, TSV Ustersbach (beide Kreisklasse), SV Gessertshausen (A-Klasse) und SV Biburg (B-Klasse) in zwei Vierergruppen aufs Parkett.

Das vierte Vorrundenturnier findet am Samstag, 16. Dezember, in Bobingen statt. Hier ist neben Titelverteidiger und Rekordmeister TSV Bobingen mit dem VfL Kaufering ein zweiter Landesligist am Start. Dazu die Kreisligisten FC Königsbrunn, FC Kleinaitingen, ASV Hiltenfingen sowie der SV Untermeitingen (Kreisklasse), die TSG Stadtbergen (A-Klasse) und der Türk SV Bobingen (B-Klasse).

Die beiden Finalisten jedes Vorrundenturnieres qualifizieren sich für die Endrunde zur Landkreismeisterschaft, die am 29. Dezember ab 17 Uhr in Neusäß ausgetragen wird. Erstmals wird dabei in zwei Gruppen und nicht mehr im K.o.-System gespielt, damit ausgeschiedene Mannschaften nicht schon nach 20 Minuten wieder den Heimweg antreten müssen. Man verspricht sich dabei eine größere Zuschauerresonanz wie zuletzt. Zur Erinnerung: 2022 standen sich in den Fischacher Staudenlandhalle der TSV Bobingen und der FC Horgau im Endspiel gegenüber.

Bei der Landkreismeisterschaft qualifizieren sich die vier Halbfinalisten dann für das Finale im Fußball-Kreis Augsburg, zu dem dann die Qualifizierten aus der gemeinsamen Meisterschaft aus der Stadt Augsburg und dem Landkreis Aichach-Friedberg stoßen. Auch dieses Turnier, das am 6. Januar 2024 in Stadtbergen stattfindet, wird mit Gruppenspielen ausgetragen. Die beiden Finalisten dürfen den Kreis Augsburg dann am 13. Januar beim schwäbischen Finale in Günzburg vertreten. Sollte einer davon der TSV Bobingen sein, würde der Dritte aufrücken, da die Bobinger als Finalteilnehmer des vergangenen Jahres automatisch für die Schwäbische qualifiziert sind.