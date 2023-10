Handball

24.10.2023

Aufsteiger im Aufwind

Plus Handball-Frauen mit drittem Sieg. Auch die Männer der SG 1871 Augsburg/Gersthofen sind zurück in der Erfolgsspur.

Auf der ganzen Linie erfolgreich waren die Handball-Teams der SG 1871 Augsburg/ Gersthofen. Die Bezirksoberliga-Männer fanden mit einem 29:20-Sieg beim TSV Haunstetten zurück in der Erfolgsspur, die in den Bezirksliga aufgestiegenen Frauen feierten beim 17:12 gegen den TSV Friedberg im dritten Spiel den dritten Sieg.

Konstante Defensivarbeit über 60 Minuten belohnt Handballer der SG 1871 Gersthofen mit dem dritten Sieg in dieser Saison gegen äußerst harmlose Haunstetter. Man wollte unbedingt die bittere Heimniederlage gegen den Tabellenführer aus Aichach vergessen zu machen. Im Vorfeld der Partie war nicht klar, in welcher Verfassung sich die Mannschaft befindet, da aufgrund zweier Hochzeiten im Mannschaftskreis nicht damit zu rechnen war, dass alle Spieler in Topform auflaufen konnten.

