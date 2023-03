Das sind 2023 die attraktivsten Laufveranstaltungen in und um Augsburg

Es gibt viele Gelegenheiten, die Landschaft rund um die Stadt Augsburg in Bewegung zu erkunden. Jetzt kann man sich schon das Datum der Lieblingsveranstaltung vormerken.

Bald startet die Laufsaison. Vierstellige Teilnehmerzahlen werden bei den drei größten Veranstaltungen in und um Augsburg erwartet: dem Augsburger M-net-Firmenlauf am 25. Mai, dem Friedberger Halbmarathon am 10. September und dem Gersthofer Silvesterlauf am 31. Dezember. Aber auch kleinere Rennen haben ihren Reiz. Hier eine Auswahl von 17 besonderen Veranstaltungen:

