Maskenpflicht und Reihentests: So soll der Unterricht in Bayern aussehen

Mit Lehrern, Schülern und Eltern hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder über den Start der Schule beraten. Das sind die wichtigsten Ergebnisse.

Nun gibt es Klarheit für die bayerischen Schülerinnen und Schüler: Die ersten zwei Schulwochen lang müssen sie mit Maske am Unterricht teilnehmen. Das war eines der Ergebnisse des Bildungsgipfels, der am Montagvormittag in München stattgefunden hat. Einen Tag vor der Kabinettssitzung haben sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) und Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) mit Lehrern, Schülern und Eltern getroffen um zu besprechen, wie die Schule wieder starten kann. Denn die fängt am 8. September wieder - und die drängendste Frage ist: Wie kann ein Schulalltag in Zeiten von Corona aussehen?

Nun stellte Ministerpräsident Söder klar: Die ersten neun Tage gilt Maskenpflicht - außer in den Grundschulen. Der Grund: Gerade durch die Urlaubsrückkehrer sei das Risiko, dass sich jemand unwissentlich mit dem Virus infiziert habe und andere anstecke, höher. Deshalb sollen alle Schüler und Lehrer erst einmal mit Maske am Unterricht teilnehmen. "Eine Maske im Unterreicht zu tragen, reduziert das Infektionsrisiko um bis zu 90 Prozent", sagte Söder und bezog sich auf eine Untersuchung der Expertenkommission der Leopoldina.

Nach Ablauf der ersten beiden Wochen sollen die Maßnahmen bewertet werden. Danach greife wieder der Plan, den Kultusminister Piazolo schon zu Beginn der Sommerferien ausgearbeitet hatte. Oberstes Ziel ist es: Den Unterricht im Regelbetrieb stattfinden zu lassen und Schulschließungen sowie Homeschooling zu vermeiden. Piazolo machte klar: "Schule ist nicht nur Unterricht. Es wird nicht nur Wissen und Können vermittelt, Schule ist auch ein sozialer Aktionsraum."

Vier-Stufen-Plan: Ab 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gilt in Schulen die Maskenpflicht

Piazolos Vier-Stufen-Plan sieht unterschiedliche Konzepte für den Unterricht vor, je nachdem wie viele Menschen in einer Region mit dem Coronavirus infiziert sind. Der Plan geht jetzt auch näher darauf ein, wann im Unterricht eine Maskenpflicht gelten soll, wie Piazolo ausführte.

Bleibt das Infektionsgeschehen bei unter 35 Neuinfizierten auf 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage in einem Landkreis, reiche es aus, in den Klassenzimmern regelmäßig zu lüften und auf den Wegen außerhalb des Klassenzimmers eine Maske zu tragen. Auch soll über gestaffelte Pausenzeiten oder Unterrichtszeiten nachgedacht werden, um den Kontakt zwischen den einzelnen Schülergruppen so gering wie möglich zu halten.

Steigt die Zahl der Neuinfektionen auf über 35 je 100.000 Einwohner, gilt an der Schule eine Maskenpflicht - auch im Unterreicht. Wieder sind die Grundschulen ausgenommen. Überschreitet die Zahl der Neuinfektionen 50 je 100.000 Einwohner, müsse der Unterricht im Wechsel stattfinden. Das heißt: Die Schüler werden in zwei Gruppen aufgeteilt, die im Wechsel in der Schule und zu Hause sind. Auch dann gelte eine dauerhafte Maskenpflicht. Im schlimmsten Fall können Schulen komplett geschlossen werden - oder zumindest einzelne Klassen in Quarantäne geschickt werden.

Markus Söder nimmt nach dem Bildungsgipfel in der bayerischen Staatskanzlei an einer Pressekonferenz teil. Bild: Peter Kneffel, dpa

Reihentestungen sollen Klarheit über Corona-Infektionen bringen

Das oberste Ziel all dieser Maßnahmen sei es, wieder möglichst viel Unterricht vor Ort stattfinden zu lassen, sagte Piazolo. Er sagte aber auch: "Die Zahlen geben nur einen Orientierungsrahmen vor." Je nachdem wie sich die Infektionen ausbreiten, sollen die Schulen in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern flexibel reagieren können. Als Beispiel nannte er den Corona-Ausbruch im niederbayerischen Mamming. Dort wäre es aus seiner Sicht nicht notwendig gewesen, im ganzen Landkreis Schulen zu schließen. Denn der Ausbruch war regional begrenzt. Treten aber in einem Landkreis überall Neuinfektionen auf, müsse der Ausbruch anders behandelt werden, machte Ministerpräsident Söder deutlich.

Zudem will der Freistaat auf Reihentestungen setzen. So könne sicher herausgefunden werden, welche Lehrer und Schüler sich mit dem Virus angesteckt haben - und ob es notwendig sei, einzelne Klassen oder die gesamte Schule in Quarantäne zu schicken. Schön jetzt haben Lehrkräfte die Möglichkeit sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Und bisher haben diese Möglichkeit auch etwa 50 Prozent der Lehrkräfte in Anspruch genommen, sagte Kultusminister Piazolo.

Freistaat will die Kosten für die zusätzlichen Schulbusse übernehmen

Um sich besser auf den Ernstfall vorzubreiten, möchte der Freistaat weiterhin an der Digitalisierung der Schulen arbeiten. Insgesasmt sollen deshalb 370.000 Laptops angeschafft werden. Davon sollen 250.000 an Schülerinnen und Schüler gehen und 120.000 an Lehrkräfte. So soll es besser gelingen, auch auf die Distanz zu unterrichten. Joshua Grasmüller, Koordinator des Landesschülerrats, machte bei der Pressekonferenz am Montag deutlich, wie wichtig dieser Punkt ist: "Wenn es irgendwann wirklich wieder zu Schulschließungen kommen sollte, dann müssen wir jetzt schon Möglichkeiten schaffen, auch lernschwache Schüler mitzunehmen. Damit wir nicht wieder eine Situation aufkommen lassen wie zu Beginn der Pandemie."

Der Freistaat will sich auch einem anderen Problem annehmen: dem der Schulbusse. Vielerorts gibt es bisher kein Konzept, wie Schüler mit genügend Abstand zur Schule kommen sollen. Neue Schulbusse wurden bislang oft nicht neugeplant - oder sind zu teuer. Die Kosten für den zusätzlichen Bedarf an Schulbussen wolle der Freistaat tragen, sagte Söder nun.

