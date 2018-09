vor 33 Min.

TV-Duell zur LTW 2018: Das kleine Duell als Wiederholung in der Mediathek Bayern

Der BR zeigt einen "Fünf-Kampf": Teilnehmen an diesem TV-Duell werden die Spitzenkandidaten der übrigen Parteien, die neben CSU und Grünen eine Chance haben, in den Landtag einzuziehen.

Im "kleinen TV-Duell" traten die Spitzenkandidaten von SPD, FDP, Linken, FW und AfD an. In der Mediathek lässt sich das Duell nochmal ansehen.

Vor der Landtagswahl in Bayern hat es am Mittwochabend ein besonders TV-Duell gegeben: Zum ersten Mal kam es zum schwarz-grünen Schlagabtausch. Ludwig Hartmann, Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl in Bayern, trat gegen Markus Söder an.

Gestern Abend folgte das "kleine TV-Duell". Der BR zeigte einen "Fünf-Kampf", so der Name des Duells, mit Spitzenkandidaten der übrigen Parteien, die neben CSU und Grünen eine Chance haben, nach der Landtagswahl ins Maximilianeum einzuziehen.

Landtagswahl in Bayern 2018: Wann fand das TV-Duell der anderen Parteien statt?

Knapp zwei Wochen vor der bayerischen Landtagswahl, die am Sonntag, 14. Oktober, stattfindet, trafen die Spitzenkandidaten von SPD, Freien Wählern, AfD, FDP und der Linken im TV-Duell aufeinander. Sendetermin war Freitag, 28. September. Das TV-Duell begann um 20.15 Uhr und dauerte 90 Minuten.

TV-Fünfkampf im BR: Wer nimmt am "kleinen TV-Duell" teil?

90 Minuten lang haben am Freitagabend Spitzenvertreter von SPD, AfD, Freien Wählern, FDP und der Linken diskutiert - jener Parteien, die laut dem jüngsten BayernTrend bei der Landtagswahl den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde schaffen könnten.

Die bayerische SPD schickte ihre Spitzenkandidatin Natascha Kohnen ins TV-Duell Die Freien Wähler, die auf eine Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl hoffen, wurden beim "Fünf-Kampf" von ihrem Spitzenkandidaten, Landes- und Fraktionschef Hubert Aiwanger vertreten. Die AfD zieht ohne Spitzenkandidaten in die Landtagswahl und schickte daher ihren Landesvorsitzenden Martin Sichert zum "kleinen TV-Duell". Als einziger der "Fünf-Kampf"-Teilnehmer steht der Bundestagsabgeordnete Sichert am 14. Oktober gar nicht zur Wahl. Die FDP möchte nach fünf Jahren Pause wieder in den Landtag einziehen und schickte ihren Spitzenkandidaten Martin Hagen ins BR-Duell. Die Linke wird im "Fünf-Kampf" vom erst 34 Jahre alten Spitzenkandidaten Ates Gürpinar vertreten.

"Fünf-Kampf": Wo läuft das TV-Duell zur bayerischen Landtagswahl im TV?

Nach dem TV-Duell zwischen Markus Söder und Ludig Hartmann duellierten sich am Freitag, 28. September, live im BR die Spitzenvertreter aller weiteren Parteien, die dem aktuellen BayernTrend zufolge Chancen haben, in den Landtag einzuziehen: Neben SPD, Freien Wählern und AfD (mit je elf Prozent) sind das die FDP und die Linke, die in der Umfrage bei je fünf Prozent lagen. Der "Fünf-Kampf" wurde um 20.15 Uhr im live im BR-Fernsehen ausgestrahlt sowie online im Stream und dauerte bis um 21.45 Uhr. Das TV-Duell wurde mit Untertiteln für Gehörgeschädigte übertragen.

TV-Duell live im Stream: "Fünf-Kampf" online verfolgen

Das TV-Duell zur Landtagswahl in Bayern 2018 ist auch online zu finden: Der BR zeigt das Duell live im Stream. Wer am Mittwoch, 26. September, um 20.15 Uhr keine Zeit hatte, das TV-Duell live zu verfolgen, kann es sich anschließend in der BR-Mediathek anschauen. Die BR-Mediathek können Sie auch als App herunterladen (hier für Android und hier für iOS). (sli)

