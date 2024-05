Augsburg

18:00 Uhr

Bischof Bertram Meier steht wieder einmal in der Kritik

Plus Nach dem Rücktritt von zwei Missbrauchsbeauftragten machte er Schlagzeilen. Nicht zum ersten Mal. Ausgerechnet Meier, könnte man sagen – mit Blick auf seine Vorgänger Zdarsa und Mixa.

Von Daniel Wirsching

Bertram Meier trägt auch an jenem Abend Mitte September 2023 sein großes silbernes Brustkreuz. Der Bischof ist zur Eröffnung der Wanderausstellung "Betroffene zeigen Gesicht" ins Haus Sankt Ulrich in Augsburg gekommen. Die Ausstellung zeigt Porträtfotos von Missbrauchsbetroffenen im Kindes- und Jugendalter, Opfer von Kirchenmännern. Der Bischof habe einen anderen "nicht unwichtigen Termin" abgesagt, sagt Hubert Paul, der Vorsitzende der "Unabhängigen Aufarbeitungskommission Augsburg" anerkennend. Meier sende damit ein Zeichen. "Sie, Herr Bischof Dr. Meier, sind ein zuhörender, ein anhörender Bischof", sagt Paul in dessen Richtung.

Dann hält der Bischof im "Kleinen Saal" des Tagungshauses eine Rede von gut vier Minuten. Er spricht von einer ihn "auch persönlich sehr belastenden Thematik".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen