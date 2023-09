Landtagswahl 2023

17:55 Uhr

Der Marathon-Mann der FDP hofft auf den Endspurt

Plus Martin Hagen hat die Liberalen vor fünf Jahren zurück in den Landtag geführt. Jetzt will er sie dort halten. Für den FDP-Chef wird das eine schwere Aufgabe.

Von Christoph Frey

Das Treffen ist Martin Hagens fünfter Termin an diesem Tag, passend gekleidet ist der Spitzenmann der FDP schon für Termin Nummer sieben: den Besuch auf der Wiesn. Hagen erscheint in kurzer Lederhose und sagt, er müsse sich noch überlegen, ob er tatsächlich aufs Oktoberfest geht. Hinter und vor dem 42-Jährigen liegen anstrengende Tage, auch wenn man das dem gertenschlanken Mann nicht ansieht.

FDP-Chef: Viele Wähler haben sich noch nicht entschieden

Hagen befindet sich nach eigener Wahrnehmung in einem Marathon, und ob das Rennen für ihn und seine Partei ein gutes Ende nimmt, ist fraglich. Nach den Umfragen droht die bayerische FDP wieder mal an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern, und Hagen, der seinen letzten echten Marathon vor fast zehn Jahren gelaufen ist, setzt seine Hoffnungen nun auf einen starken Schlussspurt. „Wer zu schnell loslegt, dem geht die Puste aus.“ 40 Prozent der Wählenden seien noch unentschieden. „Die Entscheidung fällt erst auf den letzten Metern.“ Was man halt so sagt in so einer Lage.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

