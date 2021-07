Das Corona-Update vom 15. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Gleich zwei Abiturfahrten aus der Region haben zu erheblichen Coronaproblemen geführt. Massiv verärgert sind etwa die Schüler eines Augsburger Gymnasiums, von denen sich zwei womöglich bei der Rückreise von einer Abifahrt nach Kroatien mit Corona angesteckt hatten und insgesamt 22 derzeit in Quarantäne sitzen. Die Abiturienten kritisieren dortige Sicherheitsmängel. Was Veranstalter sagen.

Lange sank die Sieben-Tage-Inzidenz bundesweit – nun steigt sie wieder sprunghaft an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) liegt sie bei 8,0. Am Vortag betrug der Wert 7,1, davor bei 6,5. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 1642 Neuinfektionen. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 970 Ansteckungen gelegen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Weiter im Osten ist die Lage dramatischer. Mit fast 800 Todesfällen an einem Tag hat die Zahl der Todesfälle in Russland einen Rekord erreicht . Die offizielle Statistik des Landes weist aktuell 791 Corona-Tote auf. Das sind so viele wie nie zuvor. Alle nationalen und internationalen Entwicklungen können Sie laufend aktuell in unserem Live-Blog verfolgen.

. Die offizielle Statistik des Landes weist aktuell 791 Corona-Tote auf. Das sind so viele wie nie zuvor. Alle nationalen und internationalen Entwicklungen können Sie laufend aktuell in unserem Live-Blog verfolgen. Delta versetzt die Welt in Sorge. Und es werden nach Einschätzung von Experten weitere Mutationen des Coronavirus folgen. Allerdings geht der Präsident der Gesellschaft für Virologie, Ralf Bartenschlager , davon aus, dass die Zahl der Varianten "überschaubar" bleibt. Sich also erstmal auf Delta konzentrieren? Hier lesen Sie Wissenswertes über diese und andere Varianten.

Und es werden nach Einschätzung von Experten weitere Mutationen des folgen. Allerdings geht der Präsident der Gesellschaft für Virologie, , davon aus, dass die Zahl der Varianten "überschaubar" bleibt. Sich also erstmal auf Delta konzentrieren? Hier lesen Sie Wissenswertes über diese und andere Varianten. Die Augsburger Innenstadt hat unter der Corona-Pandemie gelitten. Ein Zehn-Punkte-Plan soll sie nun fit für die Zukunft machen. Stefan Krog hat recherchiert, wie das gelingen soll.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.740.325 Fälle verzeichnet, das sind 1642 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 649.597 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 264 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 84.203.433 Impfungen verabreicht. 49.248.479 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 59,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 37.124.516 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 44,6 Prozent (Stand: Donnerstag, 15. Juli 2021).

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Abifeier am Aichacher Gymnasium fällt kleiner aus als geplant: Nach einer privaten Abifahrt und zwei positiven Corona-Tests muss der halbe Jahrgang in Quarantäne.

Halber Abiturjahrgang des Aichacher Gymnasiums muss in Quarantäne

Im Landkreis Aichach-Friedberg wird ein Standort für Corona-Impfungen geschlossen, Dasing und Kissing bleiben aber erhalten. Was hat es damit auf sich?

Verwirrung um Schließung von Impfzentrum: Das steckt dahinter

Um Schulschließungen im Herbst zu verhindern, wird die Forderung nach einer Impfkampagne für Zwölf- bis 18-Jährige laut. Arztpraxen haben unterschiedliche Erfahrungen.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.