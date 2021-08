Das Corona-Update vom 21. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Corona-Kennzahlen steigen in Deutschland - auch in Augsburg. Dort liegt der Inzidenzwert nun schon den dritten Tag in Folge über 50. Das bedeutet: Die Corona-Maßnahmen werden ab Montag verschärft. Was dann gilt, lesen Sie hier.

Neue Corona-Regeln gelten ab Montag auch in ganz Bayern. Unter anderem müssen sich Ungeimpfte häufiger testen lassen - und das schon bei einer Inzidenz von über 35. Gleichzeitig dürfen mehr Fans Sport-Großveranstaltungen besuchen. Was sich ab Montag genau ändert, hat meine Kollegin Luisa Ellen Sako zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Während in Deutschland immer noch darüber diskutiert wird, wie man die Impfquote steigern könnte, steht für manche Geimpfte schon bald die Drittimpfung an. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wirbt bereits mit "Booster-Impfungen für alle". Virologe Christian Drosten glaubt hingegen, dass nur wenige im Herbst eine dritte Dosis benötigen. Wer braucht also überhaupt eine dritte Impfung?



So zum Beispiel auch das Konsum- und Einkaufsverhalten. Viele Augsburger Geschäftsinhaberinnen und -inhaber denken deshalb um. In Augsburg können sich Impfwillige mittlerweile an den verschiedensten Orten in der Stadt spontan impfen lassen - so zum Beispiel auch auf dem Stadtmarkt oder an der WWK-Arena. Hier geben wir einen Überblick über die Impfstationen in Augsburg .

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.853.055 Fälle verzeichnet, das sind 9280 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 663.208 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 949 mehr als am Vortag. (Stand: 20. August)

In Deutschland wurden inzwischen 99.042.466 Impfungen verabreicht. 53.066.487 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 63,8 Prozent. Vollständig geimpft wurden 48.652.173 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 58,5 Prozent. (Stand: 20. August)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Arbeitsminister Heil will einen Anspruch einführen, dass sich Arbeitnehmer auch im Dienst beim Arzt oder im Impfzentrum gegen Corona impfen lassen können.

Manche feiern lieber draußen, andere gehen vorher zum Test, aber: Es gibt wieder Kindergeburtstage! Eine Grenzerkundung.

Mehr als 30.000 Besucher kamen zum Strandkorb-Festival, der Veranstalter Manfred Hertlein ist zufrieden. Und Bob Meitinger schaut mit dem Sommer am Kiez in die Zukunft.

Nach der Ferienschwimmwoche in vier Freibädern im Kreis Augsburg können nun 100 Kinder (noch besser) schwimmen. Warum es wenig nützt, nur einen Kurs zu machen.

