Das Corona-Update vom 30. November

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Bundesnotbremse während der Pandemie war verfassungsgemäß. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil bestätigt. Das Urteil ist wegweisend, denn an dieser Entscheidung werden auch künftige Corona-Maßnahmen gemessen. Was das bedeutet, beschreibt Margit Hufnagel, stellvertretende Ressortleiterin Politik und Wirtschaft, in ihrem Kommentar, den Sie hier lesen können.

Nach dieser Grundsatzentscheidung haben sich heute Bund und Länder über die Corona-Lage ausgetauscht. Nun wird es wohl auf einen "Lockdown Light" hinauslaufen – also auf Einschränkungen, aber nicht auf so starke wie im vergangenen Winter. Was Bund und Länder planen, hat Hauptstadtbüroleiter Stefan Lange für Sie hier zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Wer sich aktuell gegen Corona impfen lassen will, muss auf einen Termin im Impfzentrum, beim Hausarzt oder bei der Hausärztin oft lange warten. Eine Alternative sind Sonderimpfaktionen, wie sie in den nächsten Wochen auch in Augsburg und der Umgebung stattfinden. Eine Übersicht über die nächsten Sonderimpfaktionen in Augsburg und der Region finden Sie hier.

Die neue Corona-Variante Omikron macht vielen Menschen Sorgen – auch weil noch vieles zur neuen Mutation unklar ist. Was zur Herkunft der Omikron-Variante und ihren Symptomen bekannt ist und was man zur Wirksamkeit der Impfungen weiß, erfahren Sie hier.

Die Corona-Impfungen für Kinder rücken auch in Deutschland näher. Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde den Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren empfohlen hat, sollen bis 20. Dezember 2,4 Millionen Dosen des Vakzins für Kinder an die Länder ausgeliefert werden. Was sich im Dezember außerdem ändert, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.836.813 Fälle verzeichnet, das sind 45.753 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.126.304 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 6788 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1065 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 122.468.863 Impfungen verabreicht. 59.305.574 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 71,3 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.956.469 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 68,5 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

