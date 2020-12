vor 46 Min.

Das Corona-Update vom 15. Dezember

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Jonathan Lindenmaier

Bayern steht vor einem harten Lockdown. Vorerst sollen die Maßnahmen bis zum 10. Januar gelten. Dass die verschärften Regelungen dann auslaufen, will Markus Söder nicht versprechen. "Die Maßnahmen gelten, so lange es notwendig ist. Im Januar werden wir reden, bewerten und bilanzieren. Ich will keinen festen Endzeitpunkt nennen, keine falschen Hoffnungen machen", sagte der Ministerpräsident.

Außerdem machte Söder in seiner Regierungserklärung deutlich, er gehe davon aus, dass die Schulen auch im Januar nicht in den Präsenzunterricht zurückkehren können. Was Markus Söder in seiner Regierungserklärung noch angesprochen hat, lesen Sie hier.

Es bleibt also unklar, wie es Mitte Januar weitergehen soll. Ein Vorbild für die Zeit danach könnte die Stadt Tübingen sein. Anders als Bund und Länder baut Tübingen nicht auf die Wucht eines Lockdowns für alle, sondern auf den Schutz von Risikogruppen. Was Experten zum Konzept der Stadt und der Strategie der Bundesregierung sagen.

Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI) mahnt derweil, dass trotz Lockdown noch mehr Menschen am Coronavirus sterben werden. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass sich die Situation über Weihnachten zuspitzen wird", sagte Wieler am Dienstag in Berlin. Auch der Gesundheitsminister zeichnet ein düsteres Bild. Doch Jens Spahn gibt sich auch hoffnungsvoll. Wie die Regierung und das RKI auf die Weihnachtstage blicken, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Ein Datum für das Ende des Lockdowns steht zwar nicht fest. Dafür nannte die europäische Arzneimittelbehörde heute ein Datum, dass Hoffnung macht: der 21. Dezember . An diesem Tag soll über die Zulassung des Biontech-Impfstoffs entschieden werden. Doch eine Corona-Impfung ist kein Zaubertrank. "Bei allem Respekt vor der Pionierarbeit der Wissenschaftler: Es wird Nebenwirkungen geben, die niemand ahnte. Es kann zu Langzeitfolgen kommen", schreibt Detlef Drewes in seinem Kommentar.

Die häufigen Regeländerungen sind eine Belastung für die Schulen. Lehrer müssen ständig neue Maßnahmen umsetzen. Wie fühlt sich das an, Schule in Corona-Zeiten? Hier erzählen Lehrer ganz offen. Der Kultusminister macht sich mit den unklaren Regeln wenig Freunde. Lesen Sie dazu auch unseren Kommentar.

Wegen der anstehenden Feiertage strömen Augsburgerinnen und Augsburger in die Innenstadt. Vor den Läden bilden sich Schlangen. Es gibt Kritik an der kurzen Vorlaufzeit. Wie Händler jetzt kalkulieren.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 1.351.510 Fälle, das sind 14.432 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 261.306 mit dem Virus infiziert, das sind 1513mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

