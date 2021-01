vor 36 Min.

Das Corona-Update vom 23. Januar

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Anna Hell

Der derzeit bundesweit geltenden Lockdown dauert noch bis zum 14. Februar 2021 - wie es danach weiter geht, ist unklar. Neben freischaffenden Künstlern trifft das Herunterfahren des öffentlichen Lebens die Veranstaltungsbranche und das Messewesen besonders hart. Auch an der Messe Augsburg spitzt sich die Lage inzwischen zu.

Die Rufe nach einer langfristigen Strategie gegen das Corona-Virus werden nicht nur bei Kulturschaffenden immer lauter. Doch wie könnte das konkret aussehen? Wir haben diese Frage unter anderem einer Notärztin, einer Ethikerin, einem Ökonomen und einem Schulforscher gestellt. Hier lesen Sie, wie sich diese Experten eine langfristige Corona-Strategie vorstellen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.122.679 Fälle, das sind 16.417 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 387.863 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2079 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

