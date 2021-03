vor 29 Min.

Das Corona-Update vom 4. März

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Tim Frehler

Erst kurz vor Mitternacht ist es so weit: Bundeskanzlerin Angela Merkel, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder treten vor die blaue Wand im Kanzleramt, um die Ergebnisse des Corona-Gipfels zu verkünden. Hinter ihnen liegen neun Stunden hitziger Beratungen, zwischen Söder und Scholz kommt es gar zum Eklat. Was sie zu verkünden haben, ist eine Art Wette: Trotz steigender Infektionszahlen und wachsendem Mutanten-Anteil werden die Lockdown-Maßnahmen stufenweise gelockert. Abgesichert werden soll das Vorgehen durch eine Ausweitung von Schnelltests und Impfungen. Eine Übersicht über die nun geltenden Regeln finden Sie hier.

Sowohl beim Impfen als auch beim Testen hakt es aber noch. Das weiß auch Markus Söder (CSU). Der März werde daher ein Monat des Übergangs, sagte Bayerns Ministerpräsident, als er am Donnerstagnachmittag über die stufenweise Lockerung der Corona-Maßnahmen im Freistaat informierte. Ab April seien mehr Tests und mehr Impfstoff vorhanden. In Bayerns Schulen soll ab 15. März ein neues Konzept umgesetzt werden. Wie das aussehen soll und wie sich die Corona-Lage in Bayern aktuell entwickelt, lesen Sie hier.

Und noch etwas hat die Gipfel-Runde am Mittwochabend beschlossen: Die Abkehr vom Inzidenz-Grenzwert 35. Der wurde kurzerhand ersetzt durch einen Wahl-Grenzwert, wie mein Kollege Stefan Lange kommentiert. "Je näher eine Wahl rückt, desto mehr wird gelockert", schreibt er in seinem Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Unter Unionsabgeordneten führen die neuen Corona-Beschlüsse zu einem tiefen Riss innerhalb der Bundestagsfraktion. Der CSU-Gesundheitsexperte Stephan Pilsinger warnt vor einer dritter Welle, CDU-Fraktionsvorstand Axel E. Fischer kündigt hingegen Widerstand im Parlament gegen den Lockdown an. Fischer bekommt im Lauf des Tages aber noch ein anderes, massives Problem. Seine Immunität als Abgeordneter wurde aufgehoben. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Homeschooling , Wechselunterricht oder doch Präsenzunterricht? Allein die Art der Unterrichtsgestaltung stellt Bayerns Schüler vor Herausforderungen. Jetzt stehen Zwischenzeugnisse an und über allem steht die Frage: Wie gerecht ist das Corona-Schuljahr? Im Interview schildert Bayerns Schülersprecher seine Sicht der Dinge.



Stufenweise soll es aus dem Lockdown herausgehen. Neben Tests und Impfungen wird bei weiteren Öffnungen auch die Kontaktnachverfolgung eine wichtige Rolle spielen. Hier könnte die App "Luca" ein wichtiger Baustein sein. Wie sie funktioniert und wie ein Vertreter der Gastronomie die App einschätzt, erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.471.942 Fälle, das sind 11.912 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 441.588 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1842 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

