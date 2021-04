Das Corona-Update vom 8. April

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Eventuelle Lieferungen des – bisher noch nicht zugelassenen – russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V sorgen für politische Diskussionen. Nachdem Markus Söder am Mittwoch bekanntgab, dem Freistaat mit einem Vorvertrag mit dem Pharma-Konzern R-Pharm Illertissen bis zu 2,5 Millionen zusätzliche Impfdosen sichern zu wollen, folgte prompt Kritik aus der Landtagsopposition: "Anstatt seine Hausaufgaben bei der Pandemiebekämpfung zu machen, wirft Markus Söder die nächste Nebelkerze und es wird über seinen Alleingang diskutiert", ärgert sich die bayerische Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze.

Mecklenburg-Vorpommern folgt indes Bayerns Beispiel und hat sich nun ebenfalls noch vor der möglichen EU-Zulassung den Zugang zu einer Million Sputnik-V-Impfdosen gesichert. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plant inzwischen bilaterale Gespräche mit Russland über eventuelle Sputnik-V-Lieferungen im Falle einer EU-Zulassung, wie er heute wissen ließ.

Mein Kollege Simon Kaminski findet es richtig, dass Deutschland Sputnik V verimpfen will. " EU und Berlin betonen immer wieder, dass die Gesprächskanäle mit Moskau unbedingt offenbleiben müssen. Umso abstruser wäre es, ausgerechnet einen Impfstoff aus Russland abzublocken, der Leben retten kann", schreibt er in seinem Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 2.930.852 Fälle, das sind 20.407 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 517.336 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3863 mehr als am Vortag.

Das RKI weist auf seiner Internetseite darauf hin, dass die Corona-Infektionszahlen rund um die Osterfeiertage und -ferien nicht den tatsächlichen Fallzahlen entsprechen, da weniger Personen einen Arzt aufsuchen und auch die Gesundheitsämter nicht an allen Tagen ihre Daten an das RKI übermitteln würden.

