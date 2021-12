Das Corona-Update vom 18. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Dass so viele Menschen mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern behandelt werden müssen, ist ein großes Problem – auch für Menschen, die nicht an Corona erkrankt sind. Denn für diese Non-Covid-Patientinnen und -Patienten stehen bei der angespannten Lage nicht alle Behandlungen zur Verfügung. Auch im Augsburger Uniklinikum sind die Ressourcen aktuell knapp. Was das für schwerkranke Non-Covid-Patientinnen und -Patienten heißt, lesen Sie im Artikel unseres Autors Max Kramer.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Andrea Tandler , Tochter des einstigen CSU-Granden und Strauß-Vertrauten Gerold Tandler , hat durch lukrative Masken-Aufträge für eine Schweizer Firma viel Geld verdient. Warum der Masken-Deal nun die Justiz beschäftigt, lesen Sie hier.

kommt. Demnach sollen Beschäftigte in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen bis Mitte März 2022 Nachweise über vollen Impfschutz oder eine Genesung vorlegen müssen. Was das bedeutet, erfahren Sie hier. Bei einem Demonstrationszug in Augsburg sind am Samstagabend deutlich mehr Personen erschienen als angekündigt. Etwa 2300 Menschen demonstrierten bei dem Zug durch die Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen. Wie das ablief, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.764.188 Fälle verzeichnet, das sind 42.813 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.277.031 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 5523 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 911 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 139.677.334 Impfungen verabreicht. 60.786.500 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 73,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 58.297.370 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 70,1 Prozent. (Stand: 17.12.2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Skifahren im Allgäu geht ohne Corona-Test – aber nur für Geimpfte und Genesene. Lesen Sie, was Gäste und Bergbahnbetreiber zum Skifahren unter 2G-Bedingungen sagen.

Um gegen die Corona-Impfung und politische Maßnahmen zu demonstrieren, sind am Freitag hunderte Menschen durch Nördlingen gezogen. Die Polizei war mit rund 70 Einsatzkräften präsent.

Karl Lauterbach sollte einen kühlen Kopf bewahren. Von einem Gesundheitsminister könne ein Land mehr erwarten als Alarmismus, schreibt unser Autor Rudi Wais in seinem Kommentar.

Shoppen macht in Corona-Zeiten gar keinen Spaß. Warum man den Einzelhandel, auch im Kreis Dillingen, dennoch unterstützen sollte, lesen Sie im Artikel unseres Autors Berthold Veh.

