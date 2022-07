Dillingen

vor 17 Min.

Dillingens Landrat Leo Schrell nimmt Abschied

Plus 18 Jahre lang führte Leo Schrell den Landkreis Dillingen an. Am 12. Juli übergibt er sein Amt an Nachfolger Markus Müller.

Von Cordula Homann

150 Jahre Krieger- und Soldatenverein Haunsheim, 50 Jahre Landkreisreform, dazwischen noch ein Krankenhausausschuss: Bis zuletzt war die Amtszeit von Dillingens Landrat Leo Schrell von Terminen diktiert. Am 12. Juli geht er nach 18 Jahren in den Ruhestand.

