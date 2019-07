vor 19 Min.

Die Stockerlplätze sind bereits reserviert

In Wittislingen fand am Wochenende der Wettkampf mit den jüngsten Gauliga-Athleten statt. Dabei wurden die Favoriten ihren Rollen gerecht. Auf dem Bild ist ein junger Turner des TSV Buttenwiesen zu sehen.

Die Schüler machen in Wittislingen den Anfang im Gauliga-Wettkampf. Und die Favoriten werden ihren Rollen mehr als gerecht

In Wittislingen starteten am Wochenende die jüngsten Gauliga-Athleten, die Schüler und Schülerinnen E und D, zu ihrem zweiten Saisonwettkampf. Insgesamt 252 Einzelstarter gingen in 34 Mädchen- und 11 Jungenriegen an die Geräte. Erneut konnte der Kunstturnnachwuchs des TSV Buttenwiesen und der KTV Ries seinen Trainingsvorsprung unter Beweis stellen. Viele Konstellationen bieten aber noch Brisanz beim Saisonfinale.

Äußerst spannend verlief der zweite Durchgang bei den Jüngsten. Mit lediglich 0,7 Punkten Vorsprung sicherte sich der KTV Ries den Tagessieg. Die Jungs des TSV Wertingen konnten den dünnen Vorsprung auf dem TSV Buttenwiesen aus Durchgang eins nicht halten und rutschten auf Rang drei ab. Die Podestplätze scheinen zwar vergeben, wer letztlich auf welchem Platz durchs Ziel geht, wird der letzte Wettkampf im Herbst zeigen. In der Einzelwertung verbesserte sich Jonathan Kling (TV Gundelfingen) mit sauberen Übungen auf Rang drei hinter Ben Kirchenbaur (KTV) und Vincent Lang (Wertingen). Ähnlich verläuft der Wettbewerb bei den D-Schülern. Auch hier dürften die Stockerlplätze bereits reserviert sein, der finale Einlauf erscheint jedoch noch offen. Wie in Runde eins erturnten die Jungs aus Buttenwiesen den Tagessieg. Überraschend nahm der TSV Wertingen dem TSV Monheim knapp vier Punkte ab und verdrängte den Konkurrenten vom zweiten Platz. Nicht verbessern konnten sich dagegen der TSV Wittislingen und der TV Gundelfingen. Raphael Pfister (Monheim) sicherte sich den Tagessieg in der Einzelwertung und schob sich dadurch an Nils Schaur (TSV Buttenwiesen) vorbei auf den Spitzenplatz. Vor dem Finale trennen die Aspiranten auf den Einzeltitel lediglich 0,5 Punkte. Auch der Kampf um Rang drei verspricht Spannung. Nur ein Punkt liegt zwischen den jungen Athleten auf Rang drei bis sechs.

Aus 100 Starterinnen bestand das Teilnehmerfeld bei den Schülerinnen E. Auch hier wird das 18 Riegen starke Feld vom TSV Buttenwiesen angeführt. Ihren Heimvorteil nutzten die Mädels des TSV Wittislingen. Mit prima Übungen konnten sie sich am TSV Nördlingen vorbei auf den dritten Platz verbessern. Da die Abstände zwischen den drei führenden Teams deutlich sind, liegt das Augenmerk beim Finale eher im Kampf um die Folgeplatzierungen sowie der Einzelwertung.

Auch bei den Schülerinnen D ist mit 16 Teams und 93 Turnerinnen ein großes Starterfeld vorhanden. Der KTV Ries hat seinen Vorsprung noch mal deutlich ausgebaut. Die Rieserinnen liegen nahezu uneinholbar nun mit über 26 Punkten in Front.

Die Mädchen des TSV Buttenwiesen und des TSV Harburg untermauerten ihren Anspruch auf die übrigen Treppchenplätze. Wie bei den E-Schülerinnen herrscht auch hier vor dem Saisonfinale dichtes Gedränge um die Mittelfeldplätze. In der Einzelwertung ist Mira Harms (Buttenwiesen) auf Platz zwei umringt von vier Turnerinnen der KTV Ries. (IT)

