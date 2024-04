Fußball

vor 48 Min.

Dillingen geht mit einem neuen Keeper ins Derby

Auf eine gute Leistung seines Torhüters Arbnor Nimanaj (rechts) baut der FC Lauingen auch am Sonntag im Duell mit den Gästen vom TSV Offingen. TG Lauingen (weiß) ist am Wochenende spielfrei.

Plus Fußball-Kreisligen: Gegen Holzheim soll der Ex-Bayern-Junior Michael Wagner helfen, die Erfolgsserie weiter auszubauen. Der FC Lauingen will gegen Offingen dreifach punkten, Höchstädt erwartet den Nord-Spitzenreiter.

Ein Landkreis-Derby gibt es am Sonntag (17 Uhr) in der Fußball-Kreisliga West, wenn die SSV Dillingen mit einem neuen Mann im Tor den SV Holzheim erwartet. Etwas Derby-Charakter hat auch die Partie des FC Lauingen um 15 Uhr gegen Offingen. Türk Gücü Lauingen ist diesmal spielfrei. In der Kreisliga Nord hat die SSV Höchstädt Heimrecht gegen Spitzenreiter TSV Nördlingen II.

Kreisliga West

