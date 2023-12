Gundelfinger Weichenstellung im Titelkampf

Handball: Ungeschlagene Gundelfinger treten beim BOL-Zweiten in Aichach an. Lokalrivale HSG Lauingen-Wittislingen muss in Göggingen ran, wo auch Wertingen aufläuft.

TV Gundelfingen

Für den noch unbesiegten Bezirksoberliga-Spitzenreiter TVG (15:1 Punkte) stehen in den kommenden Wochen die Duelle mit den ärgsten Verfolgern auf dem Handball-Spielplan. Den Auftakt macht am Samstagabend (19.30 Uhr) die Auswärtspartie beim Tabellenzweiten TSV Aichach. Die Gastgeber haben aktuell 14:4 Punkte auf ihrem Konto und möchten sich für die 25:30-Hinspielniederlage in Gundelfingen revanchieren. Damals wurden sie durch den TVG von der Tabellenspitze verdrängt. Eine Woche später strauchelte der TSV erneut – diesmal gegen Haunstetten II. Diese vier Minuspunkte wiegen schwer für die ambitionierten Hausherren, eine weitere Niederlage beendet möglicherweise schon deren Landesliga-Aufstiegsambitionen.

„Das ist ein Druck, mit dem man erst mal umgehen muss“, weiß Gundelfingens Co-Trainer Adi Konkel aus langjähriger Erfahrung: „Für uns heißt das: kühlen Kopf bewahren und unsere Stärken ausspielen.“ In der Trainingswoche wurde ein Schwerpunkt auf die Abwehrarbeit gelegt, die am vergangenen Wochenende gegen Gersthofen erst in der zweiten Halbzeit richtig funktioniert hatte. „Diesmal dürfen wir nicht so lange warten, bis wir aufwachen“, ermahnte Coach Bernd Dunstheimer seine Schützlinge. Er macht sich auf einige interessante taktische Schachzüge von Aichachs Trainer Stefan Knittel gefasst.

Die TVG-Damen als aktueller Bezirksoberliga-Fünfter (10:8 Punkte) erwarten am Samstag zur Primetime um 19 Uhr den Tabellenzweiten TSV Niederraunau (15:3) in der Kreissporthalle. Das Hinspiel zum Saisonauftakt in Krumbach war mit 27:32 Toren verloren worden. Zur Saisonhalbzeit haben sich mit Niederraunau und dem Kissinger SC zwei Teams an der Tabellenspitze etabliert, die die Meisterschaft wohl unter sich ausmachen. Dabei stellt Niederraunau mit einem Schnitt von über 30 Treffern pro Spiel die mit Abstand stärkste Angriffsmaschinerie der Liga. (bedu/JFR)

HSG Lauingen-Wittislingen

Für die BOL-Handballer aus Lauingen und Wittislingen steht am Samstag um 19.30 Uhr die Partie beim Tabellenfünften TSV Göggingen auf dem Spielplan. Die HSG hat aktuell vier Punkte Vorsprung auf die Augsburger Vorstädter und muss gewinnen, um den Kontakt zum Führungsfeld nicht abreißen zu lassen. Ob tatsächlich gespielt werden kann, ist freilich noch nicht sicher, da der Gastgeber die Begegnung wegen Spielermangel absagen will. Die HSG-Damen haben dieses Wochenende ohnehin spielfrei. (dz)

TSV Wertingen

Mit einer starken Leistung samt Sieg beim Bezirksliga-Zweiten TSV Göggingen II wollen die Wertinger Männer am Samstag den Anschluss ans Tabellenmittelfeld herstellen. Anpfiff in Göggingen ist um 17.30 Uhr.

Um 17.30 Uhr empfangen die Wertinger BOL-Handballerinnen am Samstag den TSV Meitingen zum Lokalderby. Aktuell rangieren die Gäste mit zwei gewonnenen Spielen auf dem zehnten Tabellenrang direkt vor Schlusslicht Wertingen, das nach acht Saisonspielen noch immer punktlos ist. Das Hinspiel verloren die Wertingerinnen mit 19:23. Um endlich die ersten Zähler einzufahren und den Anschluss komplett zu verlieren, sind eine geschlossene Teamleistung und die richtige Einstellung nötig. Das Trainergespann Giel/Gerhards muss allerdings urlaubsbedingt auf erfahrene Spielerinnen verzichten. (MIGA)