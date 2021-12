Landkreis Donau-Ries

17:00 Uhr

Mit diesen Corona-Zahlen geht der Landkreis in die Weihnachtsferien

Plus Im Vergleich zur Vorwoche gibt es in den meisten Kommunen im Donau-Ries-Kreis einen Rückgang bei den Corona-Zahlen. Das ist aber nicht überall so.

Das letzte Mal vor Weihnachten hat das Landratsamt seine Corona-Karte im Internet aktualisiert, auf der die Zahl der momentan mit dem Coronavirus infizierten Personen für alle Donau-Rieser Kommunen dargestellt wird. Die Überarbeitung erfolgte am frühen Dienstagmorgen. Zuletzt war dies am 14. Dezember geschehen. Innerhalb dieser Woche können die meisten Städte und Gemeinden einen Rückgang an Covid-19-Erkrankten verzeichnen, in einigen wenigen sind es nun allerdings mehr Fälle als vor sieben Tagen.

