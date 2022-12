Schnee und Eis: Serie von Glätteunfällen in der Region

Am Mittwoch kracht es in der Region um Donauwörth auf glatten Straßen reihenweise. Die B2 muss bei Mertingen gesperrt werden. Stillstand am Kaisheimer Berg.

Der gefürchtete Eisregen hat am Mittwoch die Region um Donauwörth zwar nicht erreicht, jedoch überforderten die winterlichen Straßenverhältnisse durch anhaltenden Schneefall am Nachmittag so manche Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer. Nach Angaben der Polizei ereigneten sich zahlreiche Unfälle. Es habe fast schon im Zehn-Minuten-Takt gekracht, berichtet Stephan Roßmanith, Pressesprecher der Inspektion Donauwörth. Allein deren Bedienstete nahmen Unfälle auf, bei denen ein Sachschaden von insgesamt schätzungsweise 80.000 Euro entstand. Ein Schwerpunkt war die B2 bei Bäumenheim und Mertingen. Mehrere Personen erlitten Verletzungen.

Los ging es der Polizei zufolge um 13.15 Uhr. Ein 33-Jähriger aus Neresheim kam zwischen Möttingen und Harburg von der schneebedeckten Fahrbahn ab und prallte mit seinem Geländewagen frontal gegen einen Busch. An dem SUV wurde die komplette Front zerstört. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

67-Jährige wird bei Unfall auf der Jurastraße in Berg verletzt

Um 13.27 Uhr war eine 41-Jährige im Donauwörther Stadtteil Berg auf der Jurastraße in Richtung Parkstadt zu schnell. In der Kurve geriet der Pkw ins Schleudern und prallte gegen den rechten Bordstein. Der Wagen drehte sich zurück und eine entgegenkommende 67-jährige Autofahrerin wich aus. Diese prallte daraufhin gegen die Leitplanke und zog sich unter anderem Beinverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Rentnerin ins Krankenhaus.

Um 13.59 Uhr, rutschte ein 55-Jähriger mit seinem Transporter samt Anhänger in der B16-Ortsdurchfahrt von Tapfheim auf Höhe eines Autohauses über eine Verkehrsinsel und riss ein Verkehrszeichen um. Der Fahrer blieb unverletzt.

Um 14.05 Uhr kam ein 64-Jähriger aus Augsburg mit seinem Pkw an der Einmündung Industriestraße/Gartenstraße in Donauwörth ins Rutschen und prallte gegen den querenden und vorfahrtsberechtigten Wagen einer 63-Jährigen. Die Beteiligten blieben unverletzt.

In Otting kracht ein Auto gegen einen Linienbus

Um 14.25 Uhr verunglückte ein 19-jähriger Fahranfänger in Otting mit seinem Pkw in der Bahnhofstraße. In einer Rechtskurve vor der Bahnunterführung verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte heftig gegen einen entgegenkommenden Linienbus. Dessen 54-jähriger Fahrer sowie der Verursacher blieben unversehrt. Der Pkw und der Linienbus waren nicht mehr fahrbereit. Ein Ersatzbus nahm die beiden Fahrgäste mit, die mit dem Schrecken davonkamen.

Auto mit Sommerreifen überschlägt sich auf der B2 bei Bäumenheim

Ein 25-Jähriger aus Wertingen baute einen spektakulären Unfall auf der B2 auf Höhe Asbach-Bäumenheim. Um 14.45 Uhr kam das Auto während eines Überholvorgangs bei Glätte von der Straße in Richtung Augsburg ab und überschlug sich im Grünstreifen. An dem Wagen entstand Totalschaden. Der 25-jährige, der mit Sommerreifen unterwegs war, konnte das Auto, das auf dem Dach lag, selbst verlassen. Der Verletzte musste in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert werden. Eine Anzeige wegen der unpassenden Bereifung war eine weitere Folge.

Die Freiwillige Feuerwehr Asbach-Bäumenheim war mit etwa 15 Kräften vor Ort – und musste bei zwei weiteren Unfällen auf dem B2-Abschnitt bei Bäumenheim/Mertingen helfen. Um 15.05 Uhr schoss eine 21-Jährige bei Bäumenheim mit ihrem Kleinwagen nach rechts von der B2 die Böschung hinab, verfehlte um Haaresbreite einen Baum und blieb nach etwa 30 Metern auf einem Acker stehen. Die Frau erlitt einen Schock sowie Verletzungen im Brustbereich. Der Rettungsdienst brachte sie in die Donau-Ries-Klinik.

Lastwagen kracht auf der B2 bei Mertingen gegen einen Baum

Für die größten Verkehrsbehinderungen sorgte dann ein Lastwagen, der im Bereich der Anschlussstelle Mertingen ins Rutschen geriet, sich querstellte, mit der Zugmaschine gegen einen Baum prallte und im Bankett stecken blieb. Hier war Spezialgerät nötig, um den Sattelzug wieder auf die Fahrbahn zu bringen. Die Bundesstraße musste in Richtung Augsburg für etwa eine Stunde gesperrt werden – und das mitten im Berufsverkehr. Die Bäumenheimer Feuerwehr leitete den Verkehr um.

Im Bereich der Anschlussstelle Mertingen ist am Mittwoch dieser Lastwagen bei winterlichen Straßenverhältnissen von der B2 abgekommen. Diese musste vorübergehend gesperrt werden, um den Lkw zu bergen. Foto: Thorsten Kelichhaus

Auf der B2 bei Monheim landete ein 28-jähriger Fürther mit seinem Pkw nach einer Schleuderpartie im Straßengraben. Der Wagen musste geborgen und abgeschleppt werden.

Um 16.10 Uhr rutschte ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf der Kreisstraße bei Wemding aufgrund von Schnee und Glatteis von der Fahrbahn. Bei voller Fahrt prallte der Pkw mit dem Heck voran in den Graben, ehe er am Hang stehen blieb. Der Mann blieb unverletzt.

Um 16.43 Uhr verlor ein 50-Jähriger auf der Kreisstraße zwischen Donauwörth und Auchsesheim die Kontrolle über sein Auto. Dieses schleuderte über die Gegenspur in den Graben, kippte um und landete nach einem weiteren Anprall wieder auf den Rädern. Der Mann erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Die wurden in der örtlichen Klinik behandelt.

Am Kaisheimer Berg bleiben auf der B2 in der Nacht einige Lastwagen im Schnee stecken

Gegen Abend habe sich das Verkehrsgeschehen beruhigt, so die Polizei. Als es aber nachts wieder schneite, kam es auf der B2 am Kaisheimer Berg zu Problemen und einem Unfall. Gegen 1 Uhr blieb eine Reihe von Lastwagen an der Steigung stecken. Es hatte etwa 20 Zentimeter geschneit, und die Straße war nicht geräumt. Die Lkw standen in beiden Richtungen. Ein 30-Jähriger aus Augsburg konnte mit seinem Pkw aufgrund der Glätte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in das Heck eines Lasters. Der 30-Jährige blieb unversehrt. Am Auto entstand Totalschaden. (AZ)