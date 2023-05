TSV Ebermergen verliert das Topspiel der Kreisklasse Nord I

Der TSV muss sich beim Tabellenführer Deiningen geschlagen geben. Flotzheim/Fünfstetten lässt erneut Punkte liegen.

Der TSV Ebermergen hat das Spitzenspiel in der Kreisklasse Nord I gegen die SpVgg Deiningen verloren. Damit konnte der TSV auch den Ausrutscher der SG Flotzheim/ Fünfstetten nicht ausnutzen. Die Flotzheimer kamen gegen Wolferstadt/Wemding II nicht über ein 0:0 hinaus. Damit setzte sich Tabellenführer Deiningen etwas ab. Die SG TSV Wolferstadt/ TSV Wemding II sammelt dagegen einen wichtigen Punkt zum Klassenerhalt. Harburg und Mauren feiern Heimsiege.

SpVgg Deiningen – TSV Ebermergen 3:2 (3:1). Der Schlüssel zum knappen Heimsieg lag in der effektiven Chancenauswertung der Heimelf im ersten Durchgang. Nach einem ersten Warnschuss von Chlebisz schob Michael Jais zum frühen 1:0 ein (9.). Wenig später war es erneut Jais, der Chlebisz’ Vorarbeit zum 2:0 verwertete (24.). Nach einem Eckball verkürzte Andreas Göttler per Kopf auf 2:1 (28.), doch mit einem Traumtor in den Winkel traf Tim Betzler zum 3:1-Pausenstand (37.). In der zerfahrenen zweiten Hälfte gab es kaum nennenswerte Torszenen. Der 3:2-Anschlusstreffer in der hektischen Schlussphase durch Daniel Bayers Freistoß (90.), kam für die Gäste zu spät. (rn)

TSV Harburg - SG Birkhausen/Munzingen 4:0 (1:0). Die Burgstädter empfingen den Tabellenelften aus Birkhausen. Nach einem ausgeglichenen Beginn hatte die Heimmannschaft die erste Chance des Spiels durch Christoph Kolitsch. In der 32. Minuten dann die Führung durch Leandro Müller mit einem abgefälschten Distanzschuss. Bis zur Halbzeit waren dann klare Torchancen Mangelware. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kamen die Gäste stärker aus der Kabine und zu einigen Möglichkeiten. Nach einem individuellen Fehler konnte die Heimmannschaft durch Christoph Kolitsch auf 2:0 stellen. Im Anschluss spielten nur noch die Hausherren. Das überfällige 3:0 erzielte Kai Kächler (77.). Den Schlusspunkt der Partie setzte abermals Christoph Kolitsch zum 4:0 (82.). (tsv)

Wenig Torchancen im Spiel der SG Flotzheim/Fünfstetten

SG Flotzheim/Fünfstetten – SG TSV Wolferstadt/TSV Wemding II 0:0. Die Heimelf kam über das 0:0 nicht hinaus. In den gesamten 90 Minuten gab es wenig Torchancen, die Offensiv-Schwäche der SG setzt sich somit fort. In der ersten Hälfte scheiterte Paul Hauk (23.) für die SG und auf der Gegenseite Robert Hofmann (25.). Nach Wiederanpfiff hatten die Gäste zwei gute Möglichkeiten, Kevin Reicherzer (57.) und Vehbi Gucati (75.), verpassten jedoch beide per Kopfball. Der Lucky Punch blieb der Heimelf verwehrt, als sich Oliver Wagner in der 89. Minute gut durchsetzte und der Ball vom Innenpfosten abprallte. (fsv)

SV Schwörsheim-Munningen – TSV Monheim 2:1 (0:1). Eine bittere Niederlage in letzter Minute musste der TSV Monheim einstecken. Für die Gastgeber war es hingegen ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf, denn sie konnten die „Rote Laterne“ an Minderoffingen weiterreichten. Tobias Roßkopf brachte die Gäste kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung. David Seitz erzielte in der 77. Minute den Ausgleich. Als alle mit einem Unentschieden rechneten, traf Luis Ziegler in der 89. Minute zum umjubelten Siegtreffer für die Heimelf. (az)

Tim Enderes erzielt das Tor des Tages für den SV Mauren

SV Mauren – Sportclub D.L.P. 1:0 (1:0). Zu Beginn der Partie versuchten beide Mannschaften zunächst, sicher ins Spiel zu kommen. Nach einer Viertelstunde gab es dann die erste Chance für die Heimelf durch Schreitmüller. Doch auch die Gäste kamen vereinzelt gut vor das gegnerische Tor. Die bis dato größte Chance hatte Moll, der allein auf den Torwart lief, an diesem jedoch scheiterte. Noch vor der Pause erzielte Tim Enderes das mittlerweile verdiente Tor für den SV Mauren, nachdem sich Moll über außen durchgesetzt und über Umwege den Ball zu Enderes befördert hatte. In der zweiten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, jedoch mit wenigen Chancen für beide Mannschaften. Kurz vor Schluss hatte der eingewechselte Wiedemann das 2:0 auf dem Fuß, vergab aber die Vorentscheidung. (jw)