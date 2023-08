Fußball

Enge Pokalfigths: Friedberg ringt Kissing nieder, Petersdorf besiegt Stotzard

Plus Fußball-Pokal: TSV dreht das Derby beim Kissinger SC spät und zieht in nächste Runde ein. Dasings Torhüter wird zum Matchwinner. Der SV Mering nutzt zwei Elfmeter zum Sieg.

Von Sebastian Richly

In der dritten Runde des Kreispokals gab es einige spannende Begegnungen. Der TSV Friedberg zeigte erneut seine Aufholqualitäten und setzte sich dank dreier später Tore beim Derby in Kissing durch. Beim TSV Dasing avanciert der Torhüter zum Matchwinner. Petersdorf verhinderte erneute Stotzarder Aufholjagd. Mering nutzt zwei Elfmeter zum Sieg.

Kissing – TSV Friedberg 2:3

Wie in der Runde zuvor ging der TSV Friedberg in die Schlussphase mit einem Rückstand. Marius Horak hatte die Kissinger nach rund einer halben Stunde in Führung gebracht. Es dauerte bis zur 78. Minute, ehe Neuzugang Ibrahim Ülger den Ausgleich erzielte. Doch das war noch längst nicht alles. Als Kissings Philipp Strehle eine zehnminütige Zeitstrafe absitzen musste, gelang Timo Schubach in der 90. Minute das 1:2. Schluss war auch jetzt noch nicht. Elias Stockinger erhöhte für die Gäste in der 95. Minute auf 3:1. Roman Große sorgte per Foulelfmeter in der 97. Minute noch für den Anschluss, dann war aber Schluss.

