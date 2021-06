Landkreis Neu-Ulm

15:53 Uhr

Über 300 Einsätze in der Nacht: Unwetter trifft vor allem den Landkreis-Süden

Die Feuerwehren im Landkreis Neu-Ulm und den angrenzenden Landkreisen waren in der Nacht vom 23. auf den 24. Juni im Dauereinsatz. Ein Unwetter hat Überflutungen ausgelöst und Unfälle verursacht.

Plus 1000 Feuerwehrleute waren im Landkreis Neu-Ulm seit der Nacht im Einsatz. Die Flut von Notrufen bereitete auch der Integrierten Leitstelle Probleme.

Von Rebekka Jakob und Wilhelm Schmid

Dass die DFB-Elf am Mittwochabend glücklich ins Achtelfinale der Europameisterschaft eingezogen ist, haben die meisten Feuerwehrleute im Landkreis Neu-Ulm am Mittwochabend noch mitbekommen. Zum Feiern blieb ihnen jedoch keine Zeit mehr: Ab 23 Uhr begannen die Alarmmelder praktisch pausenlos zu piepsen und hörten auch am Tag nach dem Gruppenspiel nicht auf. Ein Überblick über die Geschehnisse der Unwetter-Nacht im Landkreis Neu-Ulm:

