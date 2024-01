Umleitung: Lärmschutz an der B17 bei Klosterlechfeld wird erneuert

Der Lärmschutz bei Klosterlechfeld muss erneuert werden. Das hat Folgen für B17-Pendler und Anlieger der Lechfeldgemeinden.

An der B17-Ausfahrt Lagerlechfeld auf Höhe der Gemeinde Klosterlechfeld müssen die Lärmschutzwände in Richtung Norden erneuert werden. Die Planungen des Staatlichen Bauamts Augsburg zur Umleitungsstrecke stießen aber auf Bedenken. "Die B17-Ausfahrt Lagerlechfeld wird unter Umständen für ein halbes Jahr gesperrt sein, und zwar in die nördliche Richtung, also in Richtung Augsburg", sagt Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp. Eine gute Botschaft für die von Landsberg kommenden B17 Pendler gibt es: Die vier Fahrbahnen sollen ab März trotzdem befahrbar bleiben. Für die Anliegergemeinden Untermeitingen und Klosterlechfeld hingegen bedeutet die Erneuerung des Lärmschutzes einen großen Einschnitt: Anders als bei der Erneuerung Richtung Süden habe die Ausfahrt Lagerlechfeld von Landsberg kommend "eine zu geringe Breite für den Baubetrieb und den Fahrzeugverkehr", erklärt Robert Moser vom Staatlichen Bauamt Augsburg. Deshalb sei eine Umleitung nötig und die sollte laut Bauherren über die Kreisstraße und die Zentren von Klosterlechfeld und Untermeitingen führen, wie Schropp berichtet.

Nach Stürmen, die über das Lechfeld fegten, ist der Lärmschutz bei Klosterlechfeld schon mit Holzstreben ausgebessert worden. Foto: Kristina Orth

Auf dieser Strecke liegen neben der Wallfahrtskirche Maria Hilf auch das Ärztezentrum mit dem Edeka und ein Altersheim. Außerdem befindet sich die Schule in der Nähe. Bürgermeister Schropp befürchtet einen "Verkehrsinfarkt auf der Lechfelder Straße" wegen der vielen Lastwagenfahrer, die dann durch die beiden Ortschaften rollen. Ihm schwebt stattdessen eine Umleitung über die Abfahrt im Bereich „Graben/Kleinaitingen Logistikzentren“ auf Höhe der B17 bei der Aral-Tankstelle vor. Der Bürgermeister hat die beiden Strecken im Eigenversuch abgefahren. Beide Umleitungen sind in rund sieben Minuten abfahrbar.

Viele Umleitungsmöglichkeiten führen zu einer guten Lösung

Robert Moser vom Staatlichen Bauamt Augsburg begründet die Wahl der Umleitung über die Kreisstraße damit, dass die zuständigen Experten im Regelfall die kürzeste Umleitung wählen, um den betroffenen Autofahrern keine zu großen Umwege zuzumuten. Die Streckenführung werde mit der örtlichen Polizei besprochen, wie Moser sagt. Auf Nachfrage bestätigt Kommissar Michael Miller von der Polizei Schwabmünchen die geplante Umleitung über die Lechringstraße. Seiner Einschätzung nach können Lastwagen die Kreisverkehre durchaus passieren und auf Höhe des Altersheims sei auf Tempo 30 beschränkt. Miller hätte sich aber auch gut eine Umleitung in Richtung Fuggerstraße um Untermeitingen herum vorstellen können.

Das Holz der Lärmschutzwände ist durch Wetter und Pflanzenbewuchs morsch geworden und muss komplett erneuert werden. Foto: Kristina Orth

Wie die Redaktion mittlerweile erfahren hat, lenkt das Staatliche Bauamt ein und gibt dem Vorschlag des Untermeitinger Bürgermeisters in puncto Umleitung den Vorzug.