Eishockey

vor 33 Min.

Der HC Landsberg zieht in die Play-offs der Bayernliga ein

Plus In einem dramatischen zweiten Spiel der Pre-Play-offs setzt sich der HC Landsberg erneut gegen Ulm/Neu-Ulm durch. Die Entscheidung fällt erst in der Verlängerung.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Der HC Landsberg hat es geschafft: Die Mannschaft von Trainer Martin Hoffmann gewinnt auch das zweite Pre-Play-off-Spiel der Eishockey-Bayernliga gegen die Devils Ulm/ Neu-Ulm. Allerdings machten es die Riverkings extrem spannend: Erst in der Verlängerung fiel der Siegtreffer.

HCL-Coach Martin Hoffmann hatte vor dem zweiten Spiel in Neu-Ulm gewarnt: „Da müssen wir uns auf etwas einstellen“, hatte er nach dem 5:2-Auftaktsieg seines Teams zu Hause prophezeit. Und genau so kam es auch. Wie schon am Freitag in Landsberg setzten die Devils auf Angriff – doch diesmal verwandelten sie auch ihre Chancen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen