vor 17 Min.

Was ist Türkheim der Flexibus wert?

Andernorts ein willkommenes Erfolgsmodell, im Wertachtal jedoch nicht unumstritten: Während vor wenigen Tagen auch in Ottobeuren der Flexibus an den Start ging, steht die Einführung im Wertachtal auf der Kippe.

Plus Im Türkheimer Rat kommt es jetzt zu einer richtungsweisenden Entscheidung, wie es mit dem Flexibus im Wertachtal weitergeht. Das sagen die Fraktionschefs.

Von Alf Geiger

Ettringen ist begeistert, Bad Wörishofen gibt Vollgas, Amberg zieht auch mit und Wiedergeltingen hat seine Bedenken inzwischen über Bord geworfen. Nur Rammingen bleibt widerspenstig und will nicht für den Flexibus in die Gemeindekasse greifen. Und was ist mit Türkheim?

Türkheim wird für den Flexibus im Wertachtal zum "Zünglein an der Waage"

Die größte Wertachtalgemeinde wird wohl zum „Zünglein an der Waage“, wenn es um die Zukunft einer geplanten „Wertachtal-Wabe“ geht. Am Donnerstag steht das Thema daher erneut auf der Tagesordnung des Marktgemeinderates um 19 Uhr im Sieben-Schwaben-Saal (Oberjägerstraße 7). Im Gegensatz zum „Grundsatzbeschluss“ im Januar geht es diesmal nicht nur um Lippenbekenntnisse, sondern wirklich ums Geld. Die Frage ist: Was ist der Gemeinde Türkheim der Flexibus wert?

Denn damit steht das Projekt Flexibus im Wertachtal insgesamt vor einer entscheidenden Weichenstellung: Flexibus-Anbieter Josef Brandner machte gegenüber unserer Zeitung erneut deutlich, dass es ohne eine finanzielle Beteiligung Türkheims an der „Wabe Wertachtal“ nicht klappen werde. Immerhin sei Türkheim mit mehr als 7000 Einwohnern und potenziellen Nutzern ein besonders wichtiger Baustein: „Für Amberg, Ettringen und Wiedergeltingen alleine wird es nicht reichen“, sieht Brandner ohne Türkheim keine Chance für eine Einführung des Flexibusses im Wertachtal. Die anteiligen Kosten werden über die Einwohnerzahl berechnet.

Brandner appelliert daher noch einmal eindringlich an die Verantwortung der Türkheimer Kommunalpolitiker für die Versorgung der Bevölkerung mit dieser „sinnvollen Ergänzung“ des Öffentlichen Personennahverkehrs, der gerade einem Mittelzentrum wie Türkheim auch Chancen biete. Ohne finanzielle Rückendeckung aus Türkheim droht dem Flexibus im Wertachtal also das endgültige Aus.

Auf Anfrage teilte Bürgermeister Christian Kähler der MZ mit, dass eine erneute Behandlung des Themas im Gemeinderat durch die anhaltend ablehnende Haltung der Gemeinde Rammingen nötig wurde: „Alle Teilnehmer müssen vermeintlich mehr zahlen, wenn die geplanten Fahrgastzahlen so eintreffen. Beim Markt Türkheim könnten dies Mehrkosten von rund 10.000 Euro auf fünf Jahre verteilt ausmachen“, rechnet der Rathauschef vor.

Schon bei der ersten Beratung im Januar hatte sich eine Ratsmehrheit sehr skeptisch gezeigt angesichts der damals schon kalkulierten rund 100.000 Euro, die – verteilt auf die nächsten fünf Jahre – für den Flexibus zu Buche schlagen werden. Und jetzt also noch einmal gut 10.000 Euro mehr?

Lesen Sie dazu auch: Rammingen will beim Flexibus nicht der „böse Bube“ sein

Bürgermeister Christian Kähler ist für eine finanzielle Beteiligung seiner Gemeinde: „Ich denke, wir sollten trotzdem weiterhin am Flexibus festhalten und den Start ermöglichen. Aber dann auch genau drauf schauen, ob dieser dann auch über die Folgejahre angenommen und genutzt wird“. Immerhin sei im ersten Beschluss die Anbindung an Bad Wörishofen auch lediglich als „Wunsch, nicht als Voraussetzung zur Teilnahme Türkheims“ formuliert worden.

Ob das die Ratsmehrheit immer noch so sieht? Die Begeisterung hielt sich vor der Kommunalwahl in erkennbaren Grenzen und bestimmte die Diskussion: Warum sollen wir für etwas zahlen, das unseren Türkheimer Bürgern keinen nennenswerten Vorteil bringt?, so der Tenor im Januar. Ohne eine Anbindung von und nach Bad Wörishofen werde das Flexibus-Konzept in Türkheim wohl nur sehr zäh in die Gänge kommen, hieß es.

Eine solche Anbindung Richtung Kurstadt mit ihrem breiten Ärzte- und Bildungsangebot wird es aber nicht geben. Schließlich ist der Flexibus ausdrücklich und ausschließlich als „Ergänzung“ zum bestehenden ÖPNV-Angebot gedacht und darf (und will) keinesfalls in Konkurrenz zu den bestehenden Nahverkehrsangeboten treten. Und genau das wäre zweifellos der Fall - zumindest aus Sicht der Bahn, deren Züge von Türkheim aus wochentags fast im Stundentakt zwischen Bad Wörishofen und Türkheim-Bahnhof hin und her pendeln.

Schon beim „Flexibus-Gipfel“ in Wiedergeltingen im November 2019 ließ Flexibus-Anbieter Josef Brandner aus Krumbach keinen Zweifel daran, dass er keine Chancen für eine entsprechende Anbindung nach Bad Wörishofen sieht - das Veto der Bahn wäre wohl zwangsläufig.

Lesen Sie dazu auch: Wiedergeltingen steigt jetzt doch beim Flexibus ein

Zumindest die von Wiedergeltingen massiv geforderte Anbindung von und nach Buchloe wurde damals erreicht, was zuletzt auch für die Zustimmung im Wiedergeltinger Rat gesorgt hat. In Bad Wörishofen hat der Stadtrat grünes Licht für eine Einführung des Flexibusses in der Kurstadt gegeben, die Vorbereitungen laufen dort laut Josef Brandner „auf Hochtouren“.

Wenn Türkheim nicht für den Flexibus zahlt, dann droht der "Flexit"

Nach dem „Grundsatzbeschluss“ – der von der damaligen SPD-Gemeinderätin Irmgard Schäffler sogar als „Showantrag“ gegeißelt worden war („Das Konzept steht“) kommt es nun am Donnerstag zum Schwur: Macht Türkheim beim Flexibus mit und zahlt die geforderten Zuschüsse, um die „Wertachtal-Wabe“ ins Laufen zu bringen? Oder besiegelt der Gemeinderat mit einem Nein den drohenden „Flexit“?

Die Entscheidung im Gemeinderat dürfte auch diesmal spannend werden. Aus Sicht von Michaela Vaitl-Scherer, Fraktionsvorsitzende der Wählervereinigung Türkheim (WVT), hat sich seit damals nichts geändert: „Meine persönliche Meinung ist, dass sich für Türkheim kein weiterer Vorteil ergeben hat. Die Anbindung nach Wörishofen ist nicht möglich und von daher stehe ich nach wie vor dem Objekt skeptisch gegenüber und werde es derzeit ohne weitere Ausarbeitung nicht befürworten“.

Michaela Vaitl-Scherer (WVT)

Die Türkheimer SPD steht hinter dem Flexibus, wie Fraktionschef Walter Fritsch klarstellt: „Unsere Fraktion wird die Mehrkosten für den Flexibus mittragen. Wir möchten den Türkheimer Bürgern und vor allem den Türkheimer Senioren diese Möglichkeit zur Nutzung geben. Den Flexibus sehen wir als Versuch zur besseren Mobilität. Sollte dies nicht gelingen, ist eine Verkürzung der Vertragszeit jederzeit möglich“, so Fritsch.

Walter Fritsch (SPD)

Die CSU-Fraktion werde wohl auch bei ihrer positiven Haltung zum Flexibus bleiben, so CSU-Rat Jens Gaiser: „Aus Sicht der CSU Fraktion hat sich eigentlich nichts geändert. Die Anbindung nach Bad Wörishofen ist selbstverständlich wünschenswert aber kein K. o.-Kriterium für den Flexibus im Allgemeinen. So haben wir das auch bei den ersten Beratungen bereits gesehen“, sagt Gaiser.

Jens Gaiser (CSU)

Der Ausstieg von Rammingen finden die Türkheimer Christsozialen „natürlich schade“, aber, so Gaiser: „Da ist jede Kommune frei in ihrer Entscheidung“. Die kalkulierten Mehrkosten seien lediglich „eine Schätzung, die insbesondere bei hoher Auslastung zum Tragen kommen könnte, wahrscheinlich aber niedriger sein wird“, glaubt Gaiser.

Generell werde sich erst nach zwei bis drei Jahren zeigen, wie das Thema Flexibus von den Bürgerinnen und Bürgern angenommen wird. „Wir bleiben dabei, wir möchten diesen Versuch unternehmen, um den öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Wir werden aber die Entwicklungen genau beobachten und zu gegebener Zeit entscheiden, ob das Projekt sinnvoll ist“, fasst Gaiser die Haltung seiner Fraktion zusammen.

Er persönlich will sich „mal von der Entwicklung überraschen“ lassen, denn: „Ich bin mir nicht sicher ob das System Flexibus angenommen wird. Allerdings werden wir es nur herausfinden, wenn wir den Testlauf versuchen“.

Die Fraktion der Freien Wähler hält am positiven Grundsatzbeschluss mit dem Wunsch einer Anbindung nach Bad Wörishofen fest und ist nach wie vor mehrheitlich der Meinung, dass dieser Knoten für Türkheim letztendlich nur Sinn macht, wenn Bad Wörishofen mitangebunden ist, so FW-Fraktionschef und 2. Bürgermeister Josef Vogel.

Bald 2. Bürgermeister? Josef Vogel (FW)

Dennoch ist er für den Flexibus, denn: „Ohne Türkheim stirbt dieses Konstrukt“, weiß Vogel und hält es daher für „wichtig den Verbund mitzutragen“ und in den kommenden fünf Jahren das Defizit mitzutragen, um in dieser Zeit die Akzeptanz und die Nutzung beobachten zu können. In diesem Zeitraum müsse dann aber „der DB verständlich gemacht werden, dass der Flexibusanschluss nach Bad Wörishofen keine Konkurrenz darstellt, sondern ein Ergänzungsangebot für die Bürger ist“, so Vogel.

Lesen Sie dazu auch: Flexibus: Von Stellschrauben und Geburtsfehlern









Themen folgen