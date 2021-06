Landkreis Neu-Ulm

18:30 Uhr

Landkreis Neu-Ulm sucht neue Betreiber für zehn Buslinien im Illertal

Plus Zehn Linien rund um Weißenhorn, Senden, Vöhringen und Illertissen werden neu vergeben. Doch was ist mit Bus 78? Es geht um Grundsatzfragen - und um Minuten.

Von Sebastian Mayr

Um 7.57 Uhr kommt der Bus mit der Nummer 78 am Weißenhorner Bahnhof an, sechs Minuten später fährt der Zug in Richtung Ulm ab. Es gehe nur um ein paar Minuten hin oder her, meinte CSU-Kreisrat Alexander Engelhard am Donnerstag im Mobilitätsausschuss des Kreistags. Aber bei diesem Fahrplan sei es schlicht unrealistisch, dass beispielsweise Pendler aus Pfaffenhofen mit dem Bus zum Bahnhof und von dort mit dem Zug weiterfahren. Engelhard wünscht sich Veränderungen und er sieht einen guten Zeitpunkt dafür gekommen: Jetzt beginnen die Planungen für das künftige Busnetz rund um die Städte Weißenhorn, Senden, Vöhringen und Illertissen. Dabei geht es um Details wie den bestmöglichen Fahrplan, aber auch um ganz grundsätzliche Fragen. Und um sehr viel Geld.

Themen folgen