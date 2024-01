Großeinsatz mit Hubschraubern wegen hochmotorisiertem Audi: Das kam heraus

Hubschrauber und etliche Streifenwagen waren vor rund einem Jahr rund um Ulm und Neu-Ulm unterwegs. Inzwischen gibt es ein Ergebnis, aber auch offene Fragen.

Hubschrauber kreisten über Ulm, Neu-Ulm, Nersingen und Langenau Streifenwagen waren an den Autobahnen A7 und A8 postiert: Mit einem Großaufgebot suchte die Polizei am 30. Dezember 2022 nach einem hochmotorisierten Audi, der die Einsatzkräfte bei einer Verfolgungsjagd abgehängt hatte. Die Polizei gab das Kennzeichen des gesuchten Fahrzeugs bekannt: BB-GL 2010. Rund ein Jahr später gibt es ein Ergebnis, aber auch offene Fragen.

Das Kennzeichen war zur Fahndung ausgeschrieben. Beamte der Grenzpolizeistation Pfronten wollten den Wagen gegen 13.35 Uhr auf der A8 bei Oberelchingen in Fahrtrichtung Stuttgart kontrollieren. Doch der Fahrer fuhr noch bevor es dazu kam an der Anschlussstelle Oberelchingen von der Autobahn ab. Anschließend entfernte er sich in Richtung Norden. Im Bereich des Langenauer Stadtteils Göttingen wendete er und fuhr wieder in südliche Richtung. Im Bereich der Gemeinde Oberelchingen verloren die Beamten Kontakt zu dem Audi.

Großeinsatz: Polizei suchte hochmotorisierten Audi bei Ulm

Angesichts der rasanten Flucht vermutete die Polizei, es könne einen Zusammenhang zu einer Straftat geben – deswegen die großangelegte Suche, die zunächst ergebnislos verlief. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte ein Polizeisprecher mit, dass die Kennzeichen im Frühsommer 2023 durch Kräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eingezogen wurden. Nähere Erkenntnisse habe man nicht, auch zu einer möglichen Straftat. Nicht einmal der Grund für die Fahndung sei bekannt, diese sei von der Führerscheinstelle des Landratsamts Böblingen ausgegangen.

Dort verweist ein Sprecher auf den Datenschutz – Angaben zu den Gründen könne er nicht machen. Und während das Kemptener Polizeipräsidium Schwaben Süd/West vom Polizeipräsidium Ludwigsburg informiert wurde, dass die Kennzeichen eingezogen worden seien, ist der Kenntnisstand beim Landratsamt Böblingen ein anderer: Die Kennzeichen seien nach wie vor zur Fahndung ausgeschrieben, teilt der Behördensprecher mit.